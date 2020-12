Si on jouait... à Salade 2 Points, un jeu stratégique et drôle par Gigamic !

A l’approche d’un Noël qui sera forcément différent des autres, il faudra peut-être user d’inventivité pour occuper les soirées de cette fin d’année. Habituellement, les soirées entre le 24 décembre et le 1er janvier se résument à des repas gargantuesques et aux visites de la famille.

Cette année, il faudra probablement préférer les soirées plus intimes, dans un cercle familial restreint. Pourquoi alors ne pas envisager des soirées jeux de société, qui réuniraient les parents et les enfants. Notre partenaire, Gigamic, nous a donné l’opportunité de tester Salade 2 Points, un petit jeu rapide et facile où stratégie et légumes s’entremêlent ! Présentation.

Le but du jeu Salade 2 Points :

Salade 2 points est un jeu de cartes qui permet de marquer des points de plus de 100 manières différentes… Aucune partie ne ressemble à la précédente ! Un mot d’ordre : stratégie. En combinant les carottes, laitues, poivrons, choux, tomates ou oignons, vous devrez atteindre vos objectifs et marquer le plus de points possibles. Mais également, tenter de piquer les légumes que vos adversaires recherchent.

Déroulement d’une partie :

Les cartes du jeu peuvent être des « cartes points » ou des « cartes légumes ». Les « cartes points » vous donnent un objectif comme avoir le moins de laitue ou le plus d’oignons. Celles qui représentent les « cartes légumes » vous permettent de marquer des points en fonction de vos objectifs. Au début du jeu, chaque joueur pioche une carte point, ce qui fera son premier objectif… Puis il devra choisir des cartes en fonction de son objectif ou s’imposer un nouvel objectif. Chaque carte point donne un nouvel objectif et il n’y aucune limite en nombre d’objectifs sur une partie. Attention cependant certains objectifs vous infligeront des points en moins à la fin de la partie.

Ce que nous avons pensé de ce jeu :

Nous avons eu besoin de regarder une vidéo pour comprendre la règle du jeu papier. Une fois la règle acquise, les stratégies de blocage de l’adversaire se sont vite mises en place. Une partie dure environ 10 minutes (pour 3 joueurs). Le meilleur du jeu étant de mettre en place des stratégies pour empêcher l’adversaire de remplir ses objectifs…

Attention si vous piquez toutes les carottes d’un joueur pas « beau joueur » cela pourrait se finir en batailles de tomates ! C’est un jeu drôle, accessible à partir de 8 ans et sans limite d’âge. Un jeu sympa qui change des jeux de cartes ordinaires. Un petit jeu à offrir ou à s’offrir pour des moments de détente en famille.

