Un masque « Facehugger » inspiré du film Alien à créer soi-même

Pour endiguer la propagation du coronavirus, de nombreux pays ont imposé le port obligatoire du masque dans les espaces publics. Cependant, malgré l’isolement, l’imagination des gens, elle, n’est pas confinée. Bien au contraire, de plus en plus de masques plus originaux les uns que les autres apparaissent sur la Toile.

Alors que certains ont été créés pour mieux nous inciter à nous couvrir le visage, d’autres sont tout simplement nés à partir d’une envie de se démarquer. En tout cas, alors qu’Halloween se rapproche, le site leatherhubpatterns.com a publié un nouveau modèle de masque à fabriquer soi-même. Plutôt idéal pour ceux qui désirent créer une ambiance à glacer le sang, celui-ci nous rappelle le Facehugger, le stade larvaire de l’Alien de Ridley Scott.

Un masque effrayant à confectionner soi-même

Le modèle que Leather Hub nous propose de fabriquer nous-mêmes est en cuir. Bien sûr, au-delà de son aspect purement esthétique, il s’agit avant tout d’un accessoire qui vise à nous protéger du virus et nous empêcher de le transmettre au cas où l’on serait déjà infecté. Afin que nous puissions nous-mêmes fabriquer le nôtre, le site a mis en ligne une vidéo longue d’environ 45 minutes. Néanmoins, le modèle qui contient les mesures et les découpes nécessaires est proposé sous forme d’un fichier PDF vendu au prix de 14,87 dollars.

Crédit photo : leatherhubpatterns.com

D’après la boutique en ligne, le modèle numérique est disponible en cinq tailles. Pour choisir son motif, l’internaute devra mesurer son tour de tête. Les modèles proposés sont notamment compatibles avec des tours de tête compris entre 540 mm et 620 mm. L’artisan anglais James, propriétaire de « Pirate’s Leatherworks », est l’un des premiers à avoir succombé à ce design peu commun pour un masque censé nous protéger contre le Covid-19.

Trois jours de travail

Pour fabriquer son masque facial Facehugger, le maroquinier britannique a utilisé 59 pièces de cuir séparées et les a cousues à la main. L’accessoire est fait avec des détails complexes de l’anatomie de l’extraterrestre du célèbre film sorti en 1979. On peut voir les articulations de la créature qui semblent faciliter l’utilisation du masque.

Compte tenu de ce niveau de réalisme assez élevé, il a fallu environ trois jours à James pour fabriquer le produit final. Un travail qui a finalement payé, car en plus d’être esthétique, ce genre d’EPI devrait nous permettre d’effrayer les gens et les tenir hors de notre portée. Après tout, personne ne voudra se faire injecter des œufs d’extraterrestres…