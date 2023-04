Frelon oriental : des spécimens (dangereux pour l’homme) repérés à Marseille

En 2004, la première reine frelon asiatique fécondée arrivait en France, cachée dans une poterie venue de Chine, et ce fut le point de départ d’une invasion catastrophique. Redoutable prédateur d’abeille, le frelon asiatique fait l’objet d’une lutte sans merci, cette année. Cela, même si nous savons que nous ne l’exterminerons plus de notre pays. À son arrivée en France, le frelon asiatique n’a pas semblé très inquiétant, et pourtant ! Allons-nous refaire la même erreur avec une autre espèce invasive et prédatrice d’abeille ? En effet, l’année dernière les premiers spécimens de frelons orientaux (Vespa Orientalis) ont été détectés près de Marseille. Comment les reconnaître ? Et pourquoi faut-il lutter dès maintenant contre le frelon oriental ? On vous explique tout !

Comment le frelon oriental est-il arrivé en France ?

Deux hypothèses sont avancées quant à l’arrivée de ce nouveau prédateur d’abeilles à Marseille. Une reine fécondée serait arrivée en France, cachée dans la cale d’un cargo italien, selon Eric Darrouzet, chercheur de l’université de Tours, à l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte (IRBI). Cependant, il aurait aussi pu arriver naturellement d’Italie, où il est déjà présent, à cause du réchauffement climatique. Les températures des pays les plus au nord de l’Europe se réchauffent et correspondent à celles nécessaires aux frelons orientaux pour se développer. Ce n’est peut-être pas un hasard s’il a été découvert à Marseille, l’une des villes les plus ensoleillées de France ! Aujourd’hui le « vespa orientalis » est déjà présent en Europe, mais plutôt au sud : Chypre, Malte, Grèce, Italie, Espagne, des pays très proches de la France.

Comment reconnaître le frelon oriental ?

Pour rappel, le frelon européen, qui n’est pas un nuisible pour les abeilles, ressemble à une grosse guêpe à l’abdomen noir strié de jaune et possède des pattes noires. Le frelon asiatique, lui, est plus petit que le frelon européen. Il est caractérisé par un abdomen sombre, sans stries jaunes avec des bouts de pattes jaunes. Quant au frelon oriental, il est reconnaissable à sa couleur rousse qui tire sur le marron et une tâche jaune au niveau de la face antérieure de la tête. Il est aussi plus gros que le frelon asiatique, donc de taille à peu près identique à celle du frelon européen, seuls les coloris changent. Si vous pensez avoir découvert un spécimen de frelon oriental, il est primordial de le signaler avec photo de préférence au Muséum National d’Histoire Naturelle (INPN).

Le frelon oriental est-il dangereux ?

Malheureusement, comme son homologue « asiatique », le frelon oriental est un redoutable chasseur d’abeilles. Sur l’île de Malte, il aurait décimé 70 % des ruches du pays, selon le journal Times of Malta. Pour les abeilles, ce n’est donc qu’une triste nouvelle de plus ! Concernant les humains, le frelon oriental ne serait pas un attaquant, mais peut s’avérer dangereux s’il se sent menacé. Le problème du frelon oriental étant qu’il construit ses nids près du sol, et non en hauteur comme le frelon asiatique… Il est donc plus « facile » de s’approcher d’un nid, sans même le savoir.

Attention donc aux trous dans le sol, ou aux petits buissons, qui peuvent abriter un nid de frelons orientaux. Cependant, il semblerait que les deux colonies découvertes à Marseille aient été détruites, et qu’aucun nouveau spécimen n’ait été capturé. Toutefois, pour Éric Darrouzet, il est probablement trop tard. « Il y a de fortes chances pour que le frelon oriental soit installé dans le sud de la France », prévient-il. Le spécialiste des frelons s’inquiète qu’aucune opération de piégeage n’ait eu lieu, et appréhende la saison 2023 qui verra peut-être naître des frelons orientaux sur nos terres. Le temps nous dira s’il y a raison de s’inquiéter, et nous espérons sincèrement que non !