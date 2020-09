La Thaïlande veut fermer ses parcs nationaux deux à quatre mois par an pour préserver les ressources naturelles

On sait désormais que le confinement n’a pas eu que des effets néfastes. S’il n’a pas été évident à vivre par les humains, il a été plus que salvateur pour l’environnement. Des dauphins ont été observés au plus près des côtes, des cygnes sur une voie rapide à Lyon ou encore des renardeaux au Père Lachaise…

Devant le confinement des humains, les animaux, eux, se sont « déconfinés » ! En Thaïlande, les autorités ont fait le même constat que partout dans le monde… Et ils semblent avoir pris une décision radicale ! Pour le bien être de la Nature, un peu moins pour le tourisme !

La Thaïlande a, comme tous les pays subit de plein fouet l’épidémie et le confinement qui allait avec. Parcs fermés, habitants contraints de rester chez eux, bref le quotidien de tous les citoyens du monde. Mais en Thaïlande, ils ont analysé le « résultat » de ce confinement sur les animaux. Les plages bondées de Koh Phi Phi vidées de leurs touristes ont laissé place aux tortues et aux baleines. Les parcs nationaux ont vu revenir des espèces qui les désertaient.

Le ministre des ressources naturelles et de l’environnement, Varawut Silpa-archa envisage donc de fermer entre deux et quatre mois par an, la totalité des 100 parcs que compte le pays ! Ces parcs nationaux s’étendent des régions montagneuses, aux célèbres plages, en passant par les îles tropicales du sud.

Vers un tourisme raisonné ?

Même si le tourisme est une ressource clé de ce pays d’Asie, le gouvernement attache beaucoup d’importance à l’environnement. Alors que les visiteurs étrangers sont environ 40 millions chaque année, ils ne devraient être que 7 millions en 2020.

Pour ne pas pénaliser le tourisme à outrance, le ministre affirme que les parcs nationaux seront fermés de manière échelonnée. En revanche, la plage de la Baie des Maya, celle du film « La Plage » avec Leonardo DiCaprio devrait rester fermée plus longtemps. Les récifs coraliens pourraient mettre 40 ans à revenir, il y a donc urgence à agir !