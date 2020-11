N’Go Shoes : une campagne de crowdfunding pour un sac à dos vegan, éthique et écoresponsable

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous connaissez forcément la marque N’Go Shoes. Ces jolies sneakers éthiques et responsables qui permettent de soutenir la création d’école au Vietnam. Les chaussures N’Go Shoes sont créées avec des artisans partenaires issus d’une minorité ethnique : les Thaï Blancs au Vietnam.

Aujourd’hui N’Go Shoes revient avec une nouvelle campagne participative sur Ulule. Ils lancent Le BACKPACK recyclé, un sac à dos équitable et solidaire qui vous invite au voyage ! Un joli sac à dos à tout faire à offrir ou à s’offrir… Livraison prévue avant Noël, cela tombe très bien non ?

Le sac à dos N’go Shoes respecte évidemment les valeurs premières de la marque :

Motifs ethniques et traditionnels du Vietnam

Tissage à la main

Participation à la construction d’école au Vietnam

Mais ce sac à dos est aussi pratique et intemporel, comme les baskets finalement.

Le Backpack en détail :

Pratique avec un rangement spécial pour la gourde réutilisable évidemment ! Embarquez la moitié de votre dressing et votre PC à bord du Backpack : c’est possible ! Il dispose d’une ouverture frontale, d’une poche zippée et d’un porte-clés. Durable grâce à sa conception et à son système de fermeture YKK réputées pour être les plus solides existantes ! Il est évidemment dépourvu de toutes matières provenant d’animaux, il est 100% végan ! Léger à porter mais solide, il est doté de bretelles rembourrées pour ne pas faire souffrir vos frêles épaules lors de longues randonnées. Déperlant, même sous une pluie torrentielle, vos petites affaires resteront parfaitement sèches !

Crédit photo : N’Go Shoes

Combien coûte le BackPack ?

Il existe en deux coloris, Beige/Olive ou Bleu Marine pour s’adapter à tous les goûts ! Il coûte 85€ en taille M (20 litres) pendant la campagne puis 110€ ensuite. La taille L (30 litres) s’acquiert au prix de 90€ jusqu’au 3 décembre 2020, ensuite ce sera 125€. Ce serait dommage de ne pas en profiter maintenant !

Sa conception responsable :

Le BackPack est composé à 90% de matériaux recyclés. Par exemple, la toile Cordura Ecomade est composée à 40% de bouteilles de plastique recyclées et à 60% de polyester conventionnel. La doublure et le porte-gourde, sont, eux, à 100% fabriqués de bouteilles recyclées.

Nous connaissons bien cette marque et pouvons vous assurer de l’extrême qualité des produits N’Go Shoes, c’est vraiment un joli cadeau écologique et UTILE pour ce Noël un peu particulier qui approche. Et qui plus est avec N’Go Shoes, vous participez à l’essor d’une jolie marque française, soucieuse de l’environnement et de la condition des enfants vietnamiens ! Foncez sur la campagne, elle ne dure que jusqu’au 3 décembre 2020.