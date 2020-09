Nivea propose des bornes de recharge de gels douche pour limiter la consommation de plastique

Le géant cosmétique allemande Beiersdorf qui commercialise les produits NIVEA se met au vert… ou plutôt au vrac ! Pour tenter de limiter la consommation des contenants plastiques de ses gels douche, Nivea teste un borne pilote. Disponible dans trois magasins allemands de Hambourg et Ettlingen, le projet vise à limiter l’impact écologique de ses bouteilles plastiques.

Le projet devrait durer six à huit mois et est en place depuis le début du mois d’Août. Le vrac est tendance, on peut aujourd’hui acheter des légumes secs, des féculents, et déjà quelques produits ménagers et il pourrait se généraliser. Présentation.

Concrètement, lors du premier achat, vous remplissez une bouteille fournie sur la borne du contenu de votre choix. Une étiquette vous est alors donnée pour le passage en caisse. La bouteille peut être rechargée trois fois au maximum puis elle devra être échangée gratuitement. La limite de trois recharges répond à des critères d’hygiène mais elle sera évidemment recyclée.

Objectif : 1200 tonnes de plastiques en moins !

Le groupe Beiesdorf espère que 100% de ses emballages seront recyclables d’ici 2025. Il s’engage également sur une réduction de 30% des gaz à effet de serre. Enfin, le groupe allemand convertira 90% de toutes les bouteilles en plastique recyclé (rPET) d’ici la fin de cette année. Grâce à ces mesures, ce sont plus de 1200 tonnes de nouveaux plastiques qui seront économisés chaque année.

Crédit photo : NIVEA

Pour aller encore plus loin dans sa démarche écologique Nivea propose depuis 2011 déjà, une gamme de soin visage composée de 98% d’ingrédients d’origine naturelle. La gamme Naturally Good commence à convaincre les fidèles de la marque.

Crédit photo : NIVEA

Nivea n’est cependant pas la première marque cosmétique à opter pour le vrac. Mustela, la marque de produits pour bébé a lancé aussi en juin, un dispositif de vrac sur le gel lavant et le gel hydroalcoolique. Mustela propose des flacons en verre, réutilisables à l’infini. L’Occitane aussi propose du vrac pour les gels douche, dans des flacons en aluminium dont la durée de vie est également illimitée. Allez encore un petit effort sur les contenants pour Nivea et la démarche sera parfaite !