Quel est le prix d’un forage pour construire un puits à eau ?

Pour faire des économies d’eau, vous êtes peut-être tenté de faire creuser un puits dans votre jardin, pour utiliser l’eau souterraine. Dans l’inconscient collectif, creuser un puits, c’est « pomper dans les nappes phréatiques », or ce n’est pas le cas. Les nappes phréatiques sont souvent bien trop profondes pour être atteintes par un forage. Le pompage se fait dans ce que l’on appelle une « veine d’eau ». Une veine d’eau étant un ruisseau souterrain créé par l’eau des pluies qui s’enfonce plus ou moins dans la terre selon le sol. Ces veines d’eau peuvent atteindre plusieurs mètres de profondeur, mais il faut savoir les trouver. Utiliser l’eau de pluie récupérée par les sols, une alternative pour économiser l’eau, mais qui a un prix. Combien coûte un forage d’eau ? Qui peut le réaliser ? On va tout vous expliquer.

Un forage d’eau, combien cela coûte ?

Le problème avec le forage d’eau est de ne pouvoir jamais être certain de la quantité d’eau que l’on puisera, ni de la profondeur exacte de la veine d’eau. Cela représente donc un coût avec une large fourchette, de 2 000 à 10 000 €, comprenant le forage et la construction du puits. Par conséquent, le prix est assez élevé, nécessite en amont de réaliser une recherche d’eau via une étude de sol préalable et la pose de piézomètre. Les piézomètres, un instrument utilisé pour mesurer la pression ou le niveau d’eau dans les sols. Vous pouvez aussi faire appel à un hydrogéologue pour détecter la présence d’eau. Avant de faire appel à un sourcier ou de réaliser une étude de sols, il est important de connaître la position des nappes phréatiques, via les cartes du BRPM. Une étude de sols suivie d’un forage représentent une somme élevée, si vous n’avez aucune source d’eau possible dans votre terrain. Ce serait donc de l’argent gaspillé. Vous pouvez aussi faire appel à des associations comme Les Amis des Puits, qui sauront vous conseiller.

Quel est le coût d’un forage en détail ?

Une fois que le piézomètre aura parlé, et que vous serez certains d’avoir une veine d’eau, il faudra passer à l’étape du forage. Sachez qu’il est toujours difficile d’évaluer le prix final d’un forage. En effet, il est facturé au mètre linéaire creusé, et il est impossible en amont de connaître la profondeur exacte qu’il y aura à creuser. Il faut compter entre 70 € à 100 € le mètre linéaire. Ce qui peut vite chiffrer, si vous devez forer jusqu’à 100 m sous terre. La profondeur d’un puits est généralement située entre 20 et 100 m, soit un budget de 1 400 à 10 000 €. Tout dépend de votre région et de l’accessibilité de votre terrain. Attention, certaines machines de forage sont des monstres de plus de trois tonnes, qui peuvent aussi provoquer des dommages sur votre belle pelouse !

Quel est le prix de la construction du puits ?

La partie forage représente déjà un budget élevé, mais il faut ensuite construire le puits. Le forage sert de « lieu de pompage », le trou laissé dans le sol doit ensuite devenir un puits, qui ne doit évidemment pas se reboucher. La construction du puits coûte entre 800 et 3 000 €. Comme la demande est acturllement forte, les prix ont donc tendance à augmenter. La construction d’un puits comprend la pose d’une pompe immergée pour propulser l’eau souterraine en surface, le câblage, l’habillage du puits et le suppresseur.

Si l’on additionne le forage et la construction du puits, cela revient donc à 2 200 € pour les plus chanceux et à 13 000 € pour les moins vernis. Sachez que, généralement, le prix moyen est de 5 000 €. Pour terminer, sachez qu’il faut une dizaine d’années pour rentabiliser l’investissement d’un puits. Mais, en pompant dans des veines d’eau, et non dans les nappes phréatiques, vous utilisez aussi de l’eau de pluie, comme avec un récupérateur d’eau de pluie, mais d’une autre manière.