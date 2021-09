Simple et efficace, voici la règle des 5 R pour passer au zéro déchet

Connaissez-vous ce que l’on pourrait appeler la règle des 5 R ? Cette règle concerne ceux qui souhaitent passer au Zéro Déchet ou ceux qui en ont marre d’acheter des choses inutiles… Ou d’accumuler des tas de vêtements et ustensiles dont ils ne se serviront jamais ! De là à penser que nous sommes tous plus au moins atteints du syndrome de Diogène, il n’y a qu’un pas !

Pour passer au mode Zéro Déchet ou du moins essayer il y a 5 verbes à retenir : Refuser – Réutiliser – Réduire – Rendre (à la Terre) – Recycler ! Cela peut paraître basique, pourtant en prenant les habitudes qu’impliquent ces 5 verbes, vous allez voir que réduire ses déchets n’est pas très compliqué. Explications.

Refuser tout ce qui est inutile !

C’est peut-être une évidence mais c’est à nous de veiller à ne pas accumuler de choses inutiles… Mais également à ne pas acheter d’objets jetables comme les mouchoirs, les protections périodiques ou essuie-tout… Refuser d’accord, mais refuser quoi exactement ?

Le sac plastique que vous propose le pharmacien ou le buraliste : ayez toujours un sac réutilisable avec vous !

Les échantillons dans les parfumeries, grands magasins : c’est sympa mais cela fait des déchets supplémentaires

Les publicités dans votre boîte à lettres avec un autocollant STOP PUB : moins de papiers utilisés et jetés !

Les cartes de fidélité et tickets de caisses qui ne vous serviront finalement à rien, mais qui pollueront… Les tickets de caisse et carte de fidélité dématérialisées permettent de vérifier ses achats et éventuellement de profiter des avantages.

Réduire notre consommation !

Lorsque vous souhaitez acheter un objet, déterminez d’abord s’il vous est vraiment utile et s’il faut l’acheter immédiatement… Avec les livraisons gratuites et en 24 heures, nous sommes tentés de commander le moindre objet et l’avoir dans l’heure ou presque…

Au lieu de commander 5 articles dans la semaine, dans 5 colis séparés, préparez vos commandes et réunissez les 5 produits dans un seul carton… Réduire sa consommation ne veut pas forcément dire réduire l’essentiel, mais penser différemment pour réduire l’impact environnemental de nos achats. Si vous effectuez vos achats dans plusieurs magasins en voiture, faites le tour sur une même journée… Cela évitera les allers retours inutiles et les pollutions aux émissions de carbone…

Réutiliser vos objets

Depuis quelques années, il existe des milliers de tutoriels pour réutiliser de vieux meubles… Un vieux vaisselier en chêne hérité de votre grand-mère peut se transformer en meuble design avec un peu d’imagination… et d’huile de coude !

Pensez également à visiter les ressourceries ou recycleries, elles regorgent parfois de trésors même s’ils ont parfois besoin d’une petite restauration. Vêtements, chaussures, sacs à main, pensez à solliciter vos cordonniers, maroquiniers ou couturiers. Ces artisans sont qualifiés pour réparer et vous éviteront de jeter !

Recycler évidemment !

Pour de nombreuses personnes, recycler ses déchets est devenu une habitude quotidienne. Trier vos déchets afin de réduire le poids de votre poubelle d’ordures ménagères est un geste à ancrer dans votre quotidien… Chaque déchet plastique trié et recyclé, c’est un peu plus d’oxygène pour la Planète !

Concrètement, on dépose les vieux vêtements dans des containers prévus à cet effet… On jette les emballages dans le bac prévu à cet effet, on dépose les déchets verts à la déchetterie… Et on composte, mais ça c’est justement le point suivant !

Rendre à la terre

Nous parlons souvent de compostage dans nos colonnes, mais c’est un geste vraiment essentiel, qui permet de rendre à la Nature ce qu’elle nous donne ! Il est possible de composter au jardin bien sûr, mais également en cuisine et même en appartement. De plus en plus de résidences s’équipent de composteurs partagés et c’est essentiel pour les années à venir !

Nous pourrions également ajouter Revendiquer en étant fier de vous engager dans le Zéro Déchet, en assumant le fait que vous ne voulez pas de la poche plastique pour mettre vos médicaments… Et enfin, pensez à transmettre ces habitudes aux plus jeunes, ce sont eux, qui prendront le relais pour la Planète et il y a urgence à adopter les meilleurs gestes !

