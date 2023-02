Un pompier dépollue les cours d’eau à l’aimant pour végétaliser les établissements scolaires

Les déchets sont malheureusement de partout et polluent notre planète. Les dépôts sauvages fleurissent dans les forêts et sur le bord des routes. Des tas de détritus bien visibles qui, même s’ils ont un coût pour les autorités, peuvent facilement être enlevés. En revanche, les fonds des fleuves, des rivières et des océans sont de véritables décharges publiques invisibles. Souvenez-vous du vidage du canal Saint-Martin à Paris, ce fut l’occasion de découvrir un enchevêtrement de scooters, Vélib et autres pièces métalliques. En Seine-et-Marne, un pompier de Montereau-Fault-Yonne récure les fonds de la rivière chaque semaine. Il récupère tous les déchets métalliques jetés par des inconscients, puis les revend à des ferrailleurs. Avec l’argent récupéré, il replante des arbres dans les écoles. Une belle idée à découvrir !

Une action gratuite pour le pompier

Gaëtan Gervais est pompier à Montereau depuis 2007 et, chaque semaine, il consacre une journée de son temps libre, pour nettoyer la rivière. Il pratique, à titre personnel, ce que l’on appelle la dépollution aquatique, et des polluants, il en trouve chaque semaine. Cette « passion » de dépolluer ne date pas d’hier, puisque depuis enfant, il se passionne pour cette activité. Gaëtan aidait déjà son père, pompier lui aussi, à dépolluer les cours d’eau lorsqu’il était petit. En devenant pompier lui-même, il a continué ce travail, mais il a aussi décidé d’en faire une arme de sensibilisation pour les jeunes Seine-et-marnais. Je ne saurai même pas vous dire à quel âge j’ai commencé. « C’est dans mon ADN. J’ai grandi dans la caserne où travaillait mon père et déjà à cette époque, je passais mon temps à ramasser les déchets qui trainaient par terre » explique Gaëtan dans une interview au journal La République de Seine-et-Marne.

Les déchets métalliques, une source de revenu ?

Lorsque vous rapportez des déchets métalliques à un ferrailleur, il vous rémunère évidemment. Cependant, les raisons qui incitent le pompier à nettoyer les cours d’eau ne sont absolument pas financières. Lui-même ignore comment il en est arrivé là, mais c’est devenu un « loisir » qu’il pratique une fois par semaine. Pour lui, c’est une évidence de ramasser les déchets. En 2019, alors qu’il ne pêchait pas encore à l’aimant, il plongeait sous le pont Napoléon et remontait des déchets. Scooters, vélos, mobylettes étaient les résultats de ses pêches et, il a aussi fait de drôles de trouvailles comme un sabre ! Il passe ensuite à la pêche à l’aimant et assez vite, il cumule 6.5 t de déchets métalliques. Gaëtan sait pertinemment qu’il peut revendre ces déchets et s’assurer ainsi un petit complément de revenu. Toutefois, cet intérêt à profit personnel est le dernier de ses soucis. Aussi, il cherche ce qu’il pourrait faire de l’argent de la revente des déchets.

Une idée géniale en découle !

Le pompier nettoie la nature et se dit qu’il serait ainsi normal que ce soit cette dernière qui profite des revenus dégagés ! Gaëtan imagine alors acheter des arbres avec ce gain, pour les replanter dans les parcs publics et dans les écoles. Une manière supplémentaire de sensibiliser les enfants à la pollution de la nature et d’éviter qu’ils ne soient les futurs pollueurs. Avec le soutien des autorités locales, Gaëtan plante son premier arbre à l’école Victor Hugo de Montereau en 2021, puis huit autres arbres dans des écoles et parcs communaux de Misy-sur-Yone et Forges. Huit arbres équivalent ainsi à 6.5 t de déchets. Cela fait réfléchir, non ? En janvier dernier, son action a été saluée par la mairie de Montereau, qui lui a remis le trophée de Monterelais de l’année 2022. Bravo monsieur.