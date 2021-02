Mardi-Gras : Savez-vous d’où viennent les bugnes que vous dégusterez aujourd’hui ?

Aujourd’hui nous sommes le Mardi 16 Février, et c’est donc jour de « Mardi-Gras » ! Mais d’où nous vient cette tradition ? Pourquoi mange-t-on des Bugnes à Lyon et des Pets de Nonne à Tours ou des Foutimassons en Vendée ? Ces beignets traditionnels cuits dans la friture ont pourtant une véritable histoire…

Si, aujourd’hui, on fabrique des beignets pour la gourmandise, hier, ils marquaient la fin des sept jours de festivités des carnavals… Mais surtout, ils étaient le point de départ d’un jeûne de 7 jours… Il fallait bien ça après les excès carnavalesques !

Le mardi gras, une journée internationale !

Dans tous les pays du monde, les carnavals existent ! Rio, Nice, Venise, Dunkerque… Donc dans toutes les villes du monde, on fête le mardi-gras ! Le Mardi-Gras tombe toujours 47 jours avant Pâques… Même s’il a toujours lieu un mardi évidemment, il peut varier selon les années et la date des fêtes de Pâques !

Le lendemain du Mardi-Gras s’appelle le Mercredi des Cendres, premier jour de Carême dans la religion catholique. Mais ce mardi-gras existait déjà dans la Rome Antique, on l’utilisait pour fêter la fin de l’hiver ! Par la suite, il est devenu une fête catholique.

Pourquoi mange-ton des bugnes ?

Pour entamer la période de jeûne, il était de bon ton de faire des repas gargantuesques juste avant. Le dernier festin avant le jeûne se devait donc d’être chargé en gras et en sucre….Crêpes, beignets et autre douceur étaient de mises… Qui plus est, tous ces aliments étaient ensuite interdits pendant la période de jeûne !

Et une petite recette pour finir !

Nous avons réalisé notre recette au Magimix, mais il est évidemment tout à fait possible de la réaliser à la main… Un mot d’ordre : la patience puisqu’il faudra que votre jolie pâte repose deux heures au réfrigérateur !

1 sachet de levure

1 sachet de sucre vanillé

500 grammes de farine

250 ml de lait

40 ml d’eau

3 cuillères à soupe de sucre

3 œufs

60 grammes de beurre en petits morceaux

5 cl de rhum (facultatif)

Mélangez la levure, le sucre vanillé, l’eau et le lait ensemble… Puis ajouter la farine petit à petit pour l’incorporer aux liquides. Ajoutez ensuite les petits morceaux de beurre, les œufs un à un et le sucre. Nous vous conseillons un pétrissage à la main, bien plus facile et efficace… La pâte doit être crémeuse sans être liquide !

Après deux heures au réfrigérateur, étalez votre pâte et découpez des formes de losanges ou celles qui vous inspirent… Vous pouvez également tremper des fruits dans la pâte puis les faire frire… Plongez tout ce petit monde dans une huile chaude mais non bouillante (180° environ), égouttez, saupoudrez de sucre glace et dégustez ! Bon mardi-gras à tous !

