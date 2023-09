Binzy (re)invente la poubelle avec un dispositif malin et très astucieux

Dans chaque cuisine de France se trouve un accessoire ordinaire : la poubelle ! Cette poubelle, à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains pour la sortir dans le conteneur, qu’il faudra ensuite amener jusqu’au point de ramassage. La corvée de sortie des poubelles, nous la connaissons tous et les adolescents sont généralement les champions de l’esquive ! Outre le fait que cela ne soit pas très agréable, la tâche peut aussi être pénible : poubelle qui se referme, sac qui se déchire en l’ôtant de la poubelle, poids de la poubelle, etc. Pour tenter d’améliorer la corvée indispensable des poubelles, Fabrice André, un Cannois, a inventé la Binzy, une poubelle que l’on prendrait presque plaisir à utiliser. Cette invention lui a même valu une médaille d’argent au dernier concours Lépine ! Découverte.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

Cette invention est née d’un constat dans le quotidien de Fabrice André, l’inventeur de la poubelle facile. En 2013, il a été confronté au problème de ses enfants adolescents qui, incapables ou réticents à changer les sacs poubelles, tassaient les déchets jusqu’à ce que le couvercle ne se ferme plus. En cherchant une solution sur le marché, il a compris que cette problématique n’avait pas encore trouvé de réponse. Après avoir partagé cette idée avec d’autres parents qui éprouvaient les mêmes frustrations, Fabrice a décidé de se lancer dans le défi de créer cette poubelle révolutionnaire. Le résultat est une poubelle aussi pratique qu’esthétique. La BINZY a même été finaliste dans l’émission de télévision « Mon Invention Vaut de l’Or » sur M6. Ce qui a conduit à une rencontre avec Lionel Marié, PDG de JENSEN, une filiale de Fackelmann en Allemagne.

La poubelle Binzy, qu’est-ce que c’est ?

Nous pourrions qualifier la Binzy de poubelle intelligente même si celle-ci n’est, en aucun cas, une poubelle connectée. Grâce à une porte astucieusement placée sur la cuve, vider un sac plein à craquer n’est plus un casse-tête. Une porte, qui facilite aussi l’accès à l’intérieur de la cuve pour le nettoyage. La Binzy se dote également de huit pinces sur le dessus de la cuve qui maintiennent fermement des sacs de toutes tailles, voire deux sacs pour le tri.

Elle est prévue pour un sac de 50 l ou deux sacs de 30 l. Son couvercle peut être maintenu en position grand ouvert ou se refermer en douceur, réagissant à la pression exercée sur la pédale, grâce à ses deux points de fermeture pour éviter toute déformation lorsque le sac est plein à ras bord. De plus, la cuve est conçue avec un fond creux pour recueillir les liquides qui pourraient s’échapper des sacs. Non seulement la Binzy est fonctionnelle, mais elle est aussi respectueuse de l’environnement, fabriquée en Inox ABS 100 % recyclable et neutre en carbone.

Combien coûte cette poubelle pratique et écoresponsable ?

Fabrice a choisi l’acier inoxydable ABS, un matériau 100 % recyclable et neutre en carbone, pour sa poubelle révolutionnaire. Cette décision découle de sa vision d’une poubelle durable, conçue pour durer et résister à l’épreuve du temps. Son souci de qualité et de longévité a été récompensé par plusieurs distinctions, notamment la médaille de bronze au concours Lépine en 2017, suivie de la médaille d’argent en 2023. Actuellement disponible sur son site internet, la BINZY, elle devrait être bientôt distribuée par de grandes enseignes. Et, en plus, elle est en promotion, au prix de 119,20 € au lieu de 149 €, en ce moment. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site binzy.fr.

