À seulement 350 €, le chauffage solaire Nakoair ajoute gratuitement 5 °C dans la maison

Ce produit nous rappelle le SunAéro de la start-up française Solar Brother. Pour rappel, le SunAéro est un système de chauffage résidentiel composé d’un panneau solaire aérotherme qui permet de se chauffer gratuitement jusqu’à 5 °C en plus. Il convient aux pièces allant de 20 m² à 60 m². De son côté, l’OS22LCD est proposé par Nakoair qui est une filiale du groupe allemand Oscar Science & Technology Co., Ltd. Si vous ne le savez pas encore, ce dernier évolue sur le marché de l’énergie solaire thermique. Avec cette solution qui se veut être une alternative écologique aux appareils de climatisation conventionnels, Nakoair veut ainsi révolutionner la façon dont on régule la température des bâtiments.

Fonctionne à l’énergie solaire

Le principal avantage de l’OS22LCD est qu’il fonctionne gratuitement grâce à l’énergie solaire. Contrairement à ses homologues électriques, il a donc été conçu pour pouvoir faire ses preuves sans dépendre d’une source d’énergie artificielle. Une conception qui le rend bien évidemment économique. Néanmoins, afin de préserver le confort thermique des maisons, Nakoair a doté le panneau aérotherme d’une fonctionnalité qui lui permet de basculer automatiquement vers la source électrique existante au cas où l’ensoleillement ne serait pas suffisant.

Caractéristiques techniques

En fait, pour réguler la température, l’OS22LCD se base sur des capteurs solaires intégrés. Ceux-ci sont également utiles pour la purification de l’air et le contrôle de l’humidité. Il est possible de paramétrer le système à travers un thermostat LCD. Concernant ses performances, le panneau solaire aérotherme est capable chauffer efficacement une pièce dont la surface ne dépasse pas 40 m². Nakoair promet aussi un débit d’air maximal de 98 mètres cubes par heure. Fait intéressant, le produit serait en mesure d’augmenter la température intérieure des bâtiments jusqu’à 11 °C en plus.

Qu’en est-il du prix ?

Par ailleurs, l’appareil est capable de chauffer l’air intérieur entre 5 et 30 °C par rapport à la température extérieure, en fonction des conditions d’ensoleillement. Tout comme les produits de la maison mère de Nakoair, c’est-à-dire Oscar Science & Technology Co., Ltd, l’OS22LCD est certifié TÜV Rheinland. Comme si cela ne suffisait pas, il est estampillé Solar Keymark. Ces certifications garantissent une qualité supérieure ainsi qu’une faible empreinte carbone. Autant dire que l’utilisation de ce panneau solaire aérotherme devrait permettre aux ménages de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cela en fait une solution idéale pour les consommateurs à la recherche d’un moyen efficace, écologique et économique de climatiser leur demeure. Pour ce qui est de son prix, l’OS22LCD coûte aux alentours de 400 €. Plus d’infos : nakoair.net. Et vous, seriez-vous intéressés par ce système de chauffage solaire pour votre habitation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

