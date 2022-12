« Adieu l’essuie-tout », des chercheurs ont inventé une feuille de gel trois fois plus absorbante que le papier

Malgré le fait qu’ils soient peu écologiques, nous avons tous l’habitude d’utiliser deux accessoires qui nous semblent indispensables. Ces deux accessoires sont l’essuie-tout et les serviettes en papier ! Rares sont les cuisines qui ne disposent pas du fameux rouleau d’essuie-tout et dans toutes les fêtes, les serviettes en papier blanches ou décorées ornent les tables. Pas très écologiques, mais compostables et surtout très pratiques. Et pourtant, cela pourrait changer. Des chercheurs de l’université du Maryland aux États-Unis viennent de mettre au point des feuilles de gel qui auraient un pouvoir absorbant trois fois supérieur aux serviettes en papier. Découverte.

Une feuille de gel pour remplacer les serviettes en papier ?

Baptisée “Better picker-upper”, cette feuille de gel conçue dans un nouveau matériau posséderait des capacités d’absorption exceptionnelles. Les scientifiques imaginent pouvoir remplacer l’essuie-tout et faire de leur invention un nouvel accessoire pour les cuisines et salles de bains. Et figurez-vous qu’ils comptent également en y équiper les blocs opératoires. Le gel absorbant aurait notamment la capacité d’absorber des liquides plus épais tels que le sang ou les sirops visqueux.

De quoi est faite cette invention ?

Pour parvenir à créer un nouveau matériau, les scientifiques ont cherché à fabriquer un produit situé entre l’hydrogel et le papier, deux matériaux qui permettent d’absorber les liquides. Les hydrogels peuvent absorber jusqu’à 100 fois leurs poids en eau, mais ils deviennent friables et cassants lorsqu’ils sèchent. Quant au papier, il absorbe beaucoup moins et n’est pas réutilisable. « Nous avons réimaginé ce à quoi peut ressembler un hydrogel. Ce que nous avons fait, c’est combiner les propriétés souhaitées d’une serviette en papier et d’un hydrogel », explique Srinivasa Raghavan, principal auteur de cette recherche et professeur de génie chimique et biomoléculaire.

Pour parvenir à créer leur invention, les chercheurs ont mélangé du bicarbonate de sodium, de l’acide acétique et quelques autres ingrédients qu’ils ont enfermé dans un sac en plastique. Les ingrédients ont interagi entre eux, en libérant des bulles de dioxyde de carbone pour former un matériau ressemblant à de la mousse. Des plaques de verre ont ensuite été utilisées pour presser la mousse à l’intérieur du sac afin d’obtenir une feuille de gel. Par la suite, la feuille a été exposée à la lumière UV pour fixer le produit puis plongée dans de l’alcool et de la glycérine avant d’être séchée. Le résultat : une feuille fine souple et flexible qui peut être découpée comme un tissu !

Et ses capacités d’absorption alors ?

Pour réaliser leur expérience et en tirer quelques résultats, les chercheurs ont positionné leur feuille au-dessus d’une flaque d’eau. La feuille a pu absorber trois fois plus de liquide que les tissus ou serviettes en papier mis en concurrence. De plus, une fois gorgée d’eau, aucune goutte ne s’est échappée lorsque la feuille de gel a été soulevée. La feuille de gel a également permis d’absorber 40 ml de sang en une minute, si le pansement de gaz n’a absorbé que 55 % des 40 ml pendant la même durée.

« À notre connaissance, il s’agit du premier hydrogel qui présente de telles propriétés tactiles et mécaniques » explique le professeur en charge de cette invention. L’idée étant de concevoir un nouveau matériau à base de produits simples comme le bicarbonate par exemple. Désormais, l’équipe de chercheurs souhaiterait développer ce produit pour qu’il soit utilisable à grande échelle. En même temps, cela réduirait les coûts de consommables dans les hôpitaux entre autres.