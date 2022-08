BsWee : ils inventent un distributeur de lingettes (lavables), innovant, écologique et qui humidifie à la demande

Si vous êtes parents d’un enfant en bas âge, il existe un poste de dépense auquel vous ne pouvez pas vraiment échapper, celui du change… Couches, lingettes et lotions sont vos alliés du quotidien pour que bébé garde les fesses propres. Un geste naturel, mais qui se révèle très polluant pour la planète ! Vous nous direz sans doute qu’il est possible de remplacer les couches et lingettes jetables par du « lavable » ! Certes, mais dans la réalité, combien de jeunes parents utilisent ces produits réutilisables ? La plupart utilisent des paquets de lingettes jetables et ce sont 7.9 millions qui sont jetées par an en France… Coralie et Valentin, sont deux jeunes parents seine-et-marnais et ils ont inventé BsWee, une boîte de lingettes en coton bio, que l’on peut humidifier à la demande. Découverte.

Comment leur est venue cette idée ?

Dans une interview accordée au journal local La République de Seine-et-Marne, Valentin Auger et Coralie Pageot, jeunes parents d’une petite Klara de 4 ans, expliquent que leur invention est née d’un simple constat… La jeune maman se rend compte du nombre hallucinant de lingettes qu’elle utilise chaque jour pour sa fille et s’inquiète des déchets engendrés. De plus, les lingettes jetables représentent finalement un sacré budget annuel ! Coralie et Valentin commencent à plancher sur une idée de lingettes réutilisables qui pourraient s’humidifier toutes seules ou presque… Car les lingettes lavables sont parfaites, mais elles sont sèches, il faut donc ajouter une lotion.

Qu’ont-ils inventé ?

Coralie est couturière, et elle commence par fabriquer des lingettes lavables en coton bio. Quant à Valentin qui travaille dans la conception, il modélise une boîte à lingettes qui pourrait les humidifier à la demande. Après une dizaine d’essais, il réalise un prototype en impression 3D et commence à rechercher des industriels pour fabriquer son concept. Les jeunes parents trouvent leurs partenaires pour la fabrication de la boîte, des lingettes et du produit humidificateur. Côté financement, c’est un peu plus compliqué, ils lancent une campagne de financement participatif sur Ulule, mais celle-ci n’atteint pas les objectifs, lancée trop tôt selon Coralie. Ils trouvent alors l’aide financière dont ils ont besoin auprès de l’agglomération Grand Paris Sud dont dépend leur commune, et de la plateforme Initiative, organisme qui soutient ce genre d’innovations.

BsWee, comment ça marche et combien ça coûte ?

La boîte se présente comme une boîte à mouchoirs et contient 15 lingettes en coton bio. Elle se dote d’une batterie pour pouvoir la recharger par port USB, batterie qui va servir à déclencher l’humidification de la lingette… Une pression, une lingette prête à être utilisée. La boîte BsWee devrait être commercialisée d’ici quelques mois et coûtera 149€ ! Des lingettes chères nous direz-vous ? Si l’on fait le calcul sur deux ans, la boîte vous permettra d’économiser plus de 10 000 lingettes soit environ 450 € par an… Plus tard, les deux inventeurs de la petite ville de Nandy (77) aimeraient créer des boîtes plus grosses pour les assistantes maternelles ou les crèches, et transposer leur système d’humidification sur des lingettes pour le ménage par exemple… Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site internet BsWee.