AirScooter, le scooter volant inventé par le Français Franky Zapata

Franky Zapata, né en 1978 à Marseille, est un sportif de haut niveau mondialement célèbre. Ancien champion du monde de jet ski, l’homme est aujourd’hui à la tête de la société Zapata qui se spécialise dans la conception de machines futuristes visant à révolutionner le secteur de la mobilité. Zapata, qui est également l’inventeur du Flyboard, prend aujourd’hui un nouveau virage sur le marché prometteur des VTOL (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) avec l’AirScooter. Selon l’entreprise, il s’agit de « la machine volante la plus avancée au monde ».

Un VTOL hybride

Avant d’aller plus loin, sachez que le catalogue actuel de Zapata inclut également le JetRacer. Une voiture volante équipée de dix micro-turboréacteurs et capable de filer à 250 km/h. L’inventeur à l’imagination sans limites se lance maintenant dans une nouvelle aventure avec un scooter volant aux performances époustouflantes. Il s’agit d’un aéronef hybride à décollage et atterrissage verticaux. En effet, l’AirScooter est équipé de huit moteurs électriques et de quatre moteurs thermiques. Ce nouvel engin volant adopte une cabine de forme ovale au-dessus de laquelle se trouvent les moteurs dotés chacun d’une hélice.

Facile à piloter

Selon Franky Zapata, sa facilité de pilotage figure parmi les principaux atouts de l’aéronef. Pour cela, il suffit de se servir des deux manettes prévues à bord, l’une contrôlant l’altitude et l’autre la direction. La société affirme que l’AirScooter peut être piloté par une personne n’ayant aucune expérience initiale en pilotage d’avion. Cela est dû à un algorithme d’assistance au pilotage extrêmement avancé.

Aussi, l’engin cible non seulement le marché touristique, mais aussi le secteur professionnel et le marché de la mobilité urbaine. « En une heure, n’importe qui peut le prendre en main. Nous voulons mettre le rêve de voler qui habite l’humanité depuis des siècles, voire des millénaires, à la portée de tous », a confié Franky Zapata à BFM.

Bientôt disponible outre-Atlantique

L’AirScooter est capable de voler à une vitesse de 100 km/h. Son autonomie est d’environ deux heures. Avec de telles performances, l’entreprise ambitionne d’établir une nouvelle forme de tourisme pour explorer le monde depuis le ciel. De plus, le « scooter » peut monter à plus de 3 km d’altitude, son plafond étant de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer. L’Airscooter a été présenté en juin dernier lors du salon Vivatech 2023. Il volera dans un premier temps aux États-Unis avant de partir à la conquête d’autres marchés. Plus d’infos : zapata.com.

