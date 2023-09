Alpha 311, l’invention d’une éolienne verticale mue par l’énergie des véhicules en mouvement

L’ensemble du réseau routier mondial représente environ 36 millions de kilomètres. Au-delà de leur fonction principale d’assurer la connexion des différentes localités et régions, les routes et les autoroutes peuvent également être utilisées pour produire de l’énergie renouvelable. Comment est-ce possible ? La société Alpha 311, située dans le comté du Kent, au Royaume-Uni, a notamment eu l’idée de développer une éolienne à axe vertical qui peut tourner et produire de l’électricité grâce à l’appel d’air généré par la circulation des véhicules. C’est une première mondiale. Cette année, l’entreprise passe à la phase d’essai de sa nouvelle turbine dans de conditions réelles. À travers cet article, nous vous invitons à en apprendre davantage sur ce projet.

Quelles sont les spécificités de ce système éolien ?

La turbine Alpha 311 se distingue des éoliennes conventionnelles par sa taille plus réduite, son poids léger et sa conception unique sans arbre. Elle peut être mise en place dans différents sites, en ville ou en zone rurale. Mais son efficacité est maximisée lorsqu’elle est installée à proximité d’une autoroute, d’une route ou d’une voie ferrée, où elle peut capter le maximum de flux d’air généré par le passage des voitures, des camions ou des trains. Contrairement aux technologies éoliennes traditionnelles, ce nouveau système fonctionne même si les conditions de vent ne sont pas idéales. Outre cela, l’installation des turbines nécessite peu de travaux. Ce système éolien serait également avantageux en termes de coût, car il est plus facile à construire et à transporter. D’ailleurs, les unités en fin de vie pourront être recyclées.

Comment fonctionne cette turbine sans arbre ?

Sur chaque poteau de lampadaire, une turbine éolienne à axe vertical est placée à la hauteur des véhicules. L’appel d’air créé par les véhicules en mouvement fait tourner les pales, générant de l’énergie mécanique qui est ensuite convertie en courant électrique par un générateur. Une partie de l’électricité produite sert directement à alimenter les lampadaires.

Le surplus de production est injecté au réseau électrique local. Selon l’entreprise sur son site internet, en installant une technologie Alpha 311 dans le terreplein central d’une autoroute, elle est capable de produire autant d’électricité qu’un parc solaire composé de trente panneaux photovoltaïques. Il est à souligner que ses pales sont conçues pour capter le flux d’air de toutes les directions. Par ailleurs, l’entreprise déploie un réseau de capteurs intelligents sur le site pour surveiller les données atmosphériques localisées.

Où ce projet en est-il actuellement ?

En juin 2023, cette société a annoncé le début du premier essai de ce système éolien monté sur les colonnes d’éclairage d’une autoroute. Elle pourrait ainsi commencer à recueillir des données sur les performances de la turbine. Elle prévoit de réaliser plusieurs autres essais dans divers autres sites. En même temps, l’équipe travaille pour obtenir plus de fonds et lancer sa technologie sur le marché international. Par ailleurs, il convient de noter que l’entreprise collabore, depuis 2022, avec le fabricant de batteries électriques Connected Energy. Ce partenariat permet de combiner les éoliennes verticales à des solutions de stockage de qualité pour les projets de déploiement sur des bâtiments, des tours de télécommunications, des ponts, etc. Plus d’informations : Alpha-311.com

