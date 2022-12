Alpha Neo : le vélo à hydrogène, l’invention qui va remplacer le vélo électrique ?

Alors qu’il n’est pas du tout présent dans le monde des transports aériens et maritimes, l’hydrogène est encore très peu utilisé chez les véhicules terrestres. Les voitures fonctionnant avec ce gaz sont rares et les vélos le sont encore plus. Pragma Mobility est l’une des premières entreprises à avoir conçu les premiers modèles de vélos à hydrogène. Ces derniers sont baptisés Alpha Neo. Si le produit séduit pour son aspect écologique, son prix risque de refroidir certains potentiels acheteurs. Il est effectivement vendu à des entreprises et à des collectivités à plus de 5 600 euros HT. En conséquence, Pragma Mobility prévoit de proposer une solution afin de rendre l’Alpha Neo plus accessible au moyen d’un système de location.

Présentation d’Alpha Neo

Produit par une entreprise française appelée Pragma Mobility, Alpha Neo est une variante de vélo électrique qui fonctionne avec une pile à combustible. Il est muni d’une sorte de « pack énergie » amovible renfermant un réservoir d’hydrogène, la pile, ainsi qu’une carte électronique de puissance. Le véhicule est doté d’un moteur de 250 W logé dans le moyeu de la roue arrière. Celui-ci dispose d’une assistance sur cinq niveaux. Le reste des composants du vélo sont ordinaires : de grandes roues, des freins hydrauliques et un porte-bagages. La pile à combustible est alimentée en hydrogène et en oxygène. Le contact de ces deux molécules permet de générer de l’électricité. Ce phénomène a l’avantage de ne dégager aucun gaz carbonique, car il n’y a que de la vapeur d’eau qui y est émise. C’est ce qui fait d’Alpha Neo (et de tous les appareils à hydrogène) un appareil écologique.

Le coût de la location des vélos à hydrogène Alpha Neo

La location de ces vélos à hydrogène moyennera des mensualités de 79 euros HT. Toutefois, il faudra préalablement verser une somme de 1 700 euros (HT). Des options sont proposées par l’enseigne : hydrogène illimité et entretien, service après-vente, assurance, etc. Pragma Mobility se devait de proposer une solution de recharge. En effet, jusqu’à présent, il est ardu de trouver des stations de distribution d’hydrogène pour un deux-roues à pile en France. Sans cette solution, Alpha Neo n’aurait pas la chance de rouler sur le territoire français. D’ailleurs, selon le site l’Automobile Magazine, l’hydrogène distribué par l’entreprise serait vert, issu d’énergie solaire.

Un appareil qui se charge en moins de deux minutes

La rapidité de chargement des véhicules à hydrogène est incontestable, constituant l’un de leurs points forts. Pour le vélo conçu par Pragma Mobility, la durée de chargement est de moins de deux minutes. L’appareil offre ensuite une autonomie d’environ 150 km. De plus, la pile serait en mesure de maintenir une performance constante sans tenir compte du temps qu’il fait. Contrairement à cela, les batteries lithium voient diminuer leur performance par temps froids. Concernant sa durabilité, la pile à combustible pourrait durer jusqu’à 10 ans d’après les fabricants. Plus d’informations : pragma-mobility.com