RotH2 : Ce vélo à hydrogène va traverser la France

Tout comme les avions et les voitures à hydrogène, les vélos utilisant cette énergie intéressent aussi les experts. Le salon HyVolution qui s’est tenu à Paris les 11 et 12 mai derniers a été l’occasion d’en apprendre davantage sur le concept. En effet, RoTH2 y a présenté le vélo que l’entreprise et ses partenaires utiliseront dans le cadre du projet « La Traversée de l’Hydrogène ». Ce périple, qui impliquera un trajet de 1000 km entre Marseille et le Havre, commencera le 13 juin prochain.

Un soutien d’une grande importance

Comme l’explique l’entreprise dans un communiqué qui nous a été adressé, sa participation dans ce projet consistant à traverser la France du sud au nord au moyen d’un vélo à hydrogène est importante. L’expérience permettra effectivement de prouver au monde entier les potentiels prometteurs du H2 en tant que carburant. Concrètement, RoTH2 a été chargée de concevoir et de fabriquer le réservoir d’hydrogène qui servira pour alimenter le vélo au cours de son voyage entre les deux villes susmentionnées. L’équipement sera placé sur une petite remorque fournie par Pragma Industries, explique l’entreprise dans un communiqué de presse.

Des pressions allant jusqu’à 1000 bars

À noter qu’au cours de ce voyage de longue distance, le vélo ne consommera pas plus de 1 kg d’hydrogène. Le véritable défi était de concevoir une bouteille suffisamment étanche et robuste pour gérer la pression à l’intérieur. Un problème que RoTH2 n’a pourtant pas eu trop de difficulté à résoudre, vu que la société propose déjà des solutions de stockage de H2 capables de supporter des pressions allant jusqu’à 1000 bars. À ce propos, nous pouvons dire que le leader français dans le domaine de la conception et la fabrication de réservoirs en acier pour l’hydrogène vise très haut. Dans sa publication, RoTH2 souligne même l’importance d’accélérer le développement de cette énergie dans l’Hexagone et dans le monde entier.

Stocker l’hydrogène de façon sure et peu couteuse

Alors que le prix de l’essence et celui du gazole continuent d’augmenter — un phénomène que le contexte politique actuel tend à amplifier —, il devient plus qu’important de se tourner vers des sources d’énergie moins chères et plus respectueuses de l’environnement. Le recours à l’hydrogène figure parmi les options les plus envisagées. Cependant, avant que cela ne se produise à grande échelle, nous devons d’abord résoudre quelques problèmes majeurs. Parmi ceux-ci, il est possible de citer la manière dont le carburant est produit ainsi que la façon de le stocker. Avec ses réservoirs ultra haute pression, RoTH2 estime justement pouvoir apporter sa pierre à l’édifice en permettant aux usagers de conserver l’hydrogène de manière sure et à moindre coût. Plus d’infos : roth2.com