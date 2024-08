Ankara Solar Energy dévoile un revêtement de sol résidentiel bardé de panneaux solaires

Les installations photovoltaïques consomment de l’espace. En fonction de la puissance souhaitée, du rendement des panneaux solaires et de leur conception, la superficie nécessaire peut varier d’une installation à l’autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fabricants proposent des modules pensés spécifiquement pour les murs, les arrière-cours, les balcons, etc. Avec sa nouvelle gamme de panneaux photovoltaïques PV Floor, le fournisseur turc de produits solaires Ankara Solar Energy va encore plus loin en proposant des revêtements de sol qui peuvent capter l’énergie solaire et la transformer en électricité. Celle-ci comprend deux références, à savoir le PVF-08-30W et le PVF-08-120W.

Caractéristiques techniques

Le PVF-08-30W est un panneau solaire sans cadre de 30 watts qui mesure 45 cm x 45 cm x 1,05 cm. Son poids est de 5,2 kg. Il promet un rendement de 17 % et possède une tension en circuit ouvert de 6,49 V ainsi qu’un courant de court-circuit de 5,54 A. Le module intègre huit cellules monocristallines demi-coupées à 10 barres. Ankara Solar Energy a prévu un verre de sol antidérapant de 1 cm en guise de couverture. De son côté, le PVF-08-120W accuse une puissance de 120 watts. Son efficacité de conversion annoncée est de 17,84 %. Ce modèle plus grand compte 32 cellules monocristallines également demi-coupées à 10 barres.

Jusqu’à 1000 volts

On sait aussi que le PVF-08-120W a une tension en circuit ouvert de 26,19 V ainsi qu’un courant de court-circuit de 5,62 A. Il mesure 82 cm x 82 cm x 1,05 cm et affiche sur la balance 15 kg. Sa vitre avant à profil antidérapant possède une épaisseur de 0,8 cm. Les deux produits sont certifiés IP65 et ont une plage de températures de fonctionnement de -40 à 85 °C. Ils bénéficient d’une garantie produit de huit ans et d’une garantie de performance linéaire de dix ans. Ce qui est également intéressant, c’est que les PVF-08-30W et PVF-08-120W sont adaptés à des systèmes photovoltaïques ayant une tension maximale de 1000 volts.

Quid de la disponibilité ?

Ankara Solar Energy affirme en outre que l’installation de ses deux nouveaux produits ne nécessite pas l’utilisation de structures en aluminium ou en acier. Au lieu de cela, l’entreprise fournit à ses clients un socle en polypropylène supportant une charge maximale de 1000 kg. Celui-ci est réglable de 50 mm à 260 mm. Les nouveaux revêtements de sol photovoltaïques PV Floor sont d’ores et déjà disponibles en Europe et en Amérique du Nord avec un délai de livraison entre 3 et 6 semaines, en fonction de la quantité commandée.

Les clients peuvent choisir entre trois coloris : blanc, noir et transparent. Enfin, sachez que les PVF-08-30W et PVF-08-120W sont compatibles avec les systèmes Zendure, Anker et Ecoflow. Plus d’infos : ankarasolar.com.tr / pvfloor.com. Trouvez-vous ce système photovoltaïque à installer au sol intéressant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .