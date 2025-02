Aquilohm dévoile un chauffage avec une peinture minérale active, jusqu’à -60% plus économe

Les innovations en matière de chauffage intérieur sont essentielles pour les années à venir. Nous savons pertinemment qu’avec le changement climatique, nous devrons nous tourner vers d’autres solutions que les énergies fossiles. Et, dans ce domaine, l’innovation, une start-up bretonne baptisée Aquilohm et dont je vous avais déjà parlé dans cet article, a peut-être une solution géniale ! Baptisé Aquilohm, c’est un système de chauffage basé sur une peinture minérale active. On n’est pas loin d’une révolution en la matière, et ce système vient d’être installé dans deux hôtels situés en Bretagne. Si vous visitez, levez les yeux au plafond, mais ne cherchez plus les radiateurs, le chauffage vient désormais des murs ou de ce dernier. Embarquement immédiat pour la découverte de cet ingénieux système.

Aquilohm, qu’est-ce que c’est ?

Aquilohm, c’est bien plus qu’une simple entreprise. Basée à Saint-Jean-sur-Vilaine, près de Rennes, cette petite structure bretonne a mis au point une innovation énergétique unique : un système de chauffage établi sur une peinture minérale active. Derrière cette invention, Jean-Christophe Gérard et Nicolas Guilloux, deux passionnés d’électrotechnique et d’innovation, qui ont combiné leurs talents pour créer un produit révolutionnaire. Contrairement aux chauffages traditionnels, qui réchauffent l’air ambiant, la solution d’Aquilohm repose sur le rayonnement infrarouge lointain. Celui-ci chauffe directement les surfaces comme les murs, les plafonds, sols et meubles pour diffuser la chaleur par le biais d’une peinture minérale. Imaginez le rayonnement solaire qui traverse une fenêtre et réchauffe une pièce : c’est exactement ce principe, mais optimisé pour un usage intérieur.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le secret d’Aquilohm réside dans l’utilisation de très basse tension avec seulement 24 V ou 48 V, et dans une conception respectueuse de l’environnement. Les radiateurs innovants, intégrés à des faux plafonds ou appliqués sur des surfaces adaptées, diffusent une chaleur douce et homogène. Cette technologie utilise une peinture à base d’eau et d’encres naturelles, développée après des années de recherche et de perfectionnement. Ainsi, lorsque le système est activé, la peinture minérale chauffe progressivement les murs jusqu’à saturation.

Une fois cette étape atteinte, les murs rayonnent la chaleur dans l’ensemble de la pièce. Résultat : une température agréable, constante et surtout économique. Selon les certifications obtenues, ce système peut réduire la consommation énergétique jusqu’à 50 % par rapport aux convecteurs électriques classiques, et de 12 % comparé à une pompe à chaleur.

Une expérimentation prometteuse dans des hôtels bretons

Et, c’est précisément dans le secteur de l’hôtellerie que cette innovation commence à faire parler d’elle. Le groupe Brit Hôtel, engagé dans une démarche de transition écologique, a décidé de tester la technologie Aquilohm dans deux de ses établissements en Ille-et-Vilaine : Le Castel à Rennes et Le Villeneuve à Saint-Grégoire. Pour mesurer l’impact de cette expérimentation, des capteurs ont été installés afin de comparer les performances des radiateurs Aquilohm avec celles des systèmes de chauffage traditionnels.

Si les résultats s’avèrent concluants, ce projet pourrait être déployé à plus grande échelle dans d’autres hôtels du groupe. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : tma35.fr. Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Seriez-vous prêts à installer ce type de chauffage chez vous ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .