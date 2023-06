L’été arrive et, avec lui, les moustiques signeront bientôt leur retour ! Terminées les soirées paisibles en terrasse, les femelles moustiques vont avoir besoin de s’abreuver de sang humain pour assurer la survie de l’espèce. Elles vont donc attaquer, piquer et vous laisser vous débattre avec un torchon ou une tapette à mouche. À moins que vous ne choisissiez l’un des pièges Biogents, qui sont parmi les plus efficaces du marché actuel. Tous les pièges Biogents sont sélectifs et ciblent uniquement les moustiques. Ils sont aussi écologiques, car ils n’utilisent aucun insecticide. Découverte.

Les pièges à moustiques Biogents, qu’est-ce-que c’est ?

Les pièges à moustiques Biogents sont les résultats de 16 années de recherche sur le comportement des moustiques à l’université de Ratisbonne (Allemagne). Ils sont scientifiquement prouvés et disponibles sous plusieurs versions pour différentes régions et espèces de moustiques. Avec plus de 200 000 pièges vendus dans le monde, Biogents est le leader du marché pour les moustiques-tigres. Ces pièges permettent de contrôler les populations de moustiques, réduisant ainsi les nuisances. Robustes et faciles à installer, ils sont également idéaux pour une utilisation domestique. Voici les différents pièges proposés par la marque, pour vous débarrasser des moustiques cet été.

Le piège à moustiques BG-Mosquitaire CO₂

Le BG-Mosquitaire CO₂ utilise un principe de capture breveté qui combine les techniques éprouvées de tous les pièges Biogents avec l’ajout de dioxyde de carbone (CO2). Le CO₂ est un attractif essentiel pour les insectes suceurs de sang, car il imite la respiration humaine. Ainsi, pour les moustiques, le piège ressemble à un être humain. Ce dispositif procure plusieurs avantages uniques par rapport à d’autres fabricants comme un taux de capture élevé, prouvé scientifiquement, une spécificité dans la capture des insectes, sans piéger les insectes utiles tels que les papillons, les abeilles ou les coccinelles.

Le piège à moustiques BG-Mosquitaire moustiques-tigres

Le BG-Mosquitaire de Biogents est un piège innovant et écologique spécialement conçu pour capturer les moustiques-tigres présents dans les régions méditerranéennes, tropicales et subtropicales. Grâce à sa technologie brevetée et au mélange odorant breveté BG-Sweetscent, le piège imite la présence humaine pour attirer les moustiques, même sans l’utilisation de dioxyde de carbone (CO2). Cependant, l’ajout de CO₂ avec le BG-Mosquitaire CO₂ peut améliorer le taux de capture. Découvrez le piège qui offre ces caractéristiques exceptionnelles, une exclusivité de Biogents.

Le piège à moustiques BG-GAT ou piège pondoir

Le piège Biogents BG-GAT est un moyen peu coûteux et facile à utiliser pour réduire les populations de moustiques-tigres et de moustiques vecteurs de la fièvre jaune dans votre jardin. Ces moustiques sont actifs pendant la journée et peuvent transmettre des maladies telles que la dengue, le zika et le chikungunya. Pour maximiser son efficacité, il est important d’éliminer les autres sites de ponte potentiels. Comparé au piège BG-Mosquitaire, le BG-GAT cible les moustiques à un stade de développement différent, ceux qui cherchent un endroit pour pondre leurs œufs après avoir piqué. Bien que le BG-GAT capture naturellement moins de moustiques que le BG-Mosquitaire, il utilise de l’eau et des signaux d’oviposition pour attirer les femelles de moustiques-tigres. Une fois capturés, les moustiques sont piégés sur une surface collante où ils meurent.

Le piège BG-Home pour l’intérieur

Ce piège cible spécifiquement les moustiques à l’intérieur de votre maison. Il utilise un parfum artificiel d’odeur humaine, le BG-Sweetscent, qui attire les moustiques-tigres et les moustiques vecteurs de la fièvre jaune de manière semblable au corps humain. Le piège contient également une surface chauffée à la température corporelle et une lumière UV pour attirer les autres insectes volants nuisibles. Sa couleur noire est étudiée pour être visuellement attrayante pour les moustiques. Les moustiques à proximité du piège sont attirés par ces signaux et sont facilement capturés. Ils se déposent ensuite au fond du piège où ils se déshydratent. Une fenêtre transparente permet de vérifier l’efficacité du piège et de savoir quand le vider.

Où acheter les pièges à moustiques Biogents ?

Vous trouverez les pièges Biogents dans la plupart des jardineries. De plus, ils semblent un peu onéreux, mais leur efficacité n’est plus à prouver.

