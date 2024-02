BLSTRsander, l’invention d’une sableuse portable innovante qui ne nécessite pas de compresseur

« La puissance d’une sableuse dans un format portatif qui ne nécessite pas de compresseur encombrant. Poncez toutes les surfaces, n’importe où et sans effort ! » C’est en ces termes que le designer belge Koen Meukens et ses collaborateurs résument les atouts de la BLSTR. Effectivement, les sableuses sont souvent considérées comme des outils industriels du fait de leur fonctionnement complexe qui nécessite l’utilisation d’un compresseur d’air. Avec cette nouvelle référence, Blstrsander ambitionne de changer la donne. D’après ses concepteurs, cette sableuse innovante est la première au monde à ne pas utiliser une source d’air comprimé externe. Mais quelle technologie l’outil met-il en œuvre pour parvenir à un tel exploit ?

Un disque ultra-résistant

Au lieu de dépendre d’un compresseur d’air, la BLSTR est ainsi dotée d’un disque en céramique qui tourne à très grande vitesse. Cette rotation permet de projeter le sable à travers une buse située à l’avant de l’appareil. En parlant de cela, sachez que la sableuse est adaptée à des grains ayant une largeur comprise entre 0,2 et 0,5 mm, peu importe leur dureté. Le choix du disque en céramique ne découle pas du hasard. En effet, l’équipe avait dans un premier temps envisagé l’utilisation d’un disque en acier, sauf que la céramique résiste mieux au frottement avec le sable, assurant ainsi une durée de vie plus longue.

Conçue pour différents types de matériaux

L’appareil peut être utilisé pour nettoyer et décaper n’importe quel type de matériaux, allant du bois au métal, en passant par la pierre. Cette capacité à fonctionner sur tous les matériaux en fait un outil idéal pour les amateurs de bricolage. D’autant plus que, comme indiqué ci-dessus, il se caractérise par sa compacité et sa portabilité. Pour assurer une grande maniabilité, la BLSTR comporte deux poignées. Un pointeur laser est également prévu pour aider à diriger le jet de sable. La sécurité n’est pas en reste puisque la sableuse est équipée d’un protège-main afin d’éviter les blessures.

Disponible en précommande

Par ailleurs, il convient de noter que la vitesse à laquelle le sable est projeté peut être contrôlée. Cette fonctionnalité est importante dans la mesure où le débit doit varier en fonction de la nature de la surface à poncer. En ce qui concerne son alimentation, la sableuse électrique BLSTR fonctionne en 220 V. Elle ne comporte malheureusement pas de batterie. Un choix qui, selon son inventeur, découle d’une volonté de minimiser le prix et de faciliter le transport.

L’appareil est actuellement disponible en précommande sur Kickstarter au prix de 279 dollars américains, soit environ 259,12 € et a déjà récolté plus de 102 000 € sur un objectif de 50 000 € au moment où nous écrivons cet article. Le prix de détail prévu après cette campagne de financement est de 400 dollars américains (~ 370 €). Plus d’infos : blstrsander.com. Que pensez-vous de cette sableuse innovante ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.