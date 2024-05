Boon H2 : le vélo à hydrogène et sans batterie électrique d’HubUR aura une autonomie de 50 km

Récemment encore, j’ai été le premier à vous rapporter l’apparition d’un vélo qui semble fonctionner à l’hydrogène sur le site web de l’entreprise irlandaise HubUR. La page à travers laquelle le produit a été affiché n’est certes plus accessible, mais les choses sont en train de se préciser. En effet, le Boon H2 sera présenté lors du salon VivaTech 2024 qui se tient actuellement à Paris. D’après son fabricant, il s’agit d’un vélo de sport à assistance électrique fonctionnant à l’hydrogène. Bien que la marque se targue d’avoir créé le premier engin de ce type, rappelons que Pragma, Pip-Pop ou encore LAVO sont ce jour considérés comme les références sur le marché des bicyclettes à H2.

Une cartouche d’hydrogène à basse pression

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le concept est à la fois innovant et prometteur en ces temps où nous devrions tous revoir nos habitudes énergétiques. Contrairement aux vélos électriques à batteries qui intègrent des accumulateurs au lithium, le Boon H2 est plus respectueux de l’environnement. De plus, sa cartouche d’hydrogène à basse pression est rechargeable à domicile.

Justement, il convient de noter que le combustible est produit par électrolyse à partir d’une faible quantité d’eau et d’électricité. Cette dernière peut provenir du réseau ou de panneaux solaires. D’ailleurs, HubUR prévoit de proposer en option un kit avec des modules solaires afin de rendre le système encore plus écologique et durable.

Quid de l’autonomie ?

Pour l’instant, le fabricant semble préférer garder le silence autour des caractéristiques techniques. On sait néanmoins que le vélo à hydrogène sera capable de rouler sur une distance de 50 km avec un seul plein d’hydrogène. La cartouche est interchangeable et il suffirait moins de 10 secondes pour la changer.

Bien sûr, l’hydrogène est converti en électricité par le biais d’une pile à combustible qui, elle, est intégrée dans un boitier séparé et fixé sur le vélo. La recharge du petit réservoir à basse pression durerait environ cinq heures.

Prix et disponibilité

L’un des atouts de l’HubUR Boon H2 est que son infrastructure de recharge est suffisamment petite pour être utilisée à domicile. Outre sa propulsion à hydrogène, notez que ce vélo « vert » arbore un cadre en aluminium. À cela s’ajoutent un écran LCD et des suspensions réglables. Le constructeur a opté pour un dérailleur Shimano Tourney au niveau de la transmission.

Le Boon H2 se déclinera en trois coloris, à savoir, noir, gris et blanc. Il coutera à partir de 5 500 € hors taxes. L'entreprise irlandaise ambitionne d'en vendre 1000 exemplaires d'ici fin 2024. Plus d'infos : hubur.com.