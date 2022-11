Ce climatiseur et chauffage inventé par Gradient s’installe en 15 minutes sur le rebord des fenêtres

Nous peinons à vivre confortablement sans dépendre des appareils de chauffage et de climatisation fonctionnels. Mais, alors que ces équipements nous permettent de tolérer les assauts météorologiques, ils ne sont pas sans conséquence sur l’environnement et sont à la source de nuisances visuelles et sonores. Gradient, une enseigne fondée en 2017, vise à résoudre ces désagréments en produisant une pompe à chaleur design, plus calme et plus écologique. Ce concept a été classé dans le top 200 des inventions de l’année par le journal le Time.

Un modèle plus élégant

Les climatiseurs de fenêtre habituels sont connus pour leur aspect quelque peu disgracieux, le gros bloc étant placé sur la fenêtre. Afin d’éviter ce caractère encombrant, Gradient est conçu avec un design modulaire. En effet, l’appareil s’appuie sur le rebord de la fenêtre et dispose d’un premier bloc qui longe verticalement le mur. Ce dernier, placé à l’intérieur, contient le ventilateur et l’échangeur de chaleur. L’autre module contenant le compresseur est, quant à lui, placé à l’extérieur en suivant le même système. Avec cet équipement, vous n’êtes donc pas obligé de « sacrifier » la vue pour pouvoir profiter d’un bon niveau de confort. À cause de son design, Gradient convient seulement aux fenêtres à guillotine simple ou double. Néanmoins, la marque voit les choses en grand et espère concevoir toute une gamme de produits afin de répondre aux besoins de chaque maison.

Un appareil plus écologique

Inconsciemment, en utilisant un système de chauffage et de refroidissement ordinaire, on entre dans une sorte de cercle vicieux. Avec une empreinte carbone assez importante, les pompes à chaleur favorisent le changement climatique, une situation qui nous incite à dépendre davantage d’elles. Mais, ayant travaillé sur l’aspect écologique, les concepteurs promettent une baisse majeure de l’émission de carbone chez Gradient comparé aux climatiseurs conventionnels.

Les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles, mais sur le site officiel, ils estiment que la réduction pourrait aller jusqu’à 95 %. Et, comme l’objectif est d’atteindre les 100 %, l’enseigne semble être sur la bonne voie. Il faut aussi savoir que ce climatiseur utilise le gaz réfrigérant R32. Ce dernier a l’avantage d’être plus respectueux de la planète. Son impact environnemental serait trois fois inférieur à celui du R410A, un fluide réfrigérant couramment utilisé. L’entreprise prévoit de se servir d’un autre gaz encore plus écologique, mais elle n’a pas encore dévoilé lequel.

Un équipement facile à installer

Un autre intérêt majeur de Gradient est sa facilité d’installation. D’après les concepteurs, 15 petites minutes suffisent pour le mettre en place. Le propriétaire n’est pas dans l’obligation de faire appel à une équipe de professionnels, tant la marche à suivre est simple. D’ailleurs, sur le site de Gradient, vous pouvez accéder à une vidéo tuto très explicite sur la méthode à suivre pour l’installation. Une fois l’appareil fixé, vous l’appariez avec une application afin de le contrôler. Gradient est actuellement disponible en précommande au prix de 1 999 $ (environ 2000 euros) pour une livraison l’année prochaine. D’après les renseignements disponibles sur le site de l’entreprise, le climatiseur n’est en vente qu’aux États-Unis pour le moment, mais il le sera dans d’autres pays dès que possible. Plus d’informations : gradientcomfort.com