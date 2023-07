Waterotor, l’invention d’une hydrolienne de rivière conçue pour les eaux à faible vitesse d’écoulement

Waterotor Energy Technologies Inc. est une société canadienne spécialisée dans les énergies renouvelables. Basée à Ottawa, dans l’Ontario, elle est dirigée par Fred Ferguson, qui est un nom assez connu dans le domaine de l’industrie aérospatiale. Avec son Waterotor, l’entreprise veut se faire une place sur le marché en pleine expansion des énergies vertes. Comme beaucoup d’experts, Fred Ferguson et ses collaborateurs estiment que notre avenir énergétique repose sur les énergies renouvelables, étant donné que les combustibles fossiles deviennent de plus en plus rares. À terme, le groupe vise ainsi à servir les quelques 1,2 milliard de personnes sur la planète qui n’ont pas encore accès à l’électricité.

Un bon rapport qualité-prix

Le Waterotor est une hydrolienne innovante qui peut fonctionner dans les océans, les rivières, les canalisations et même sous la glace. Il a été conçu de façon à pouvoir convertir en électricité l’énergie cinétique des courants d’eau se déplaçant à des vitesses aussi lentes que 3,2 km/h. Il s’agit donc d’une solution idéale pour les ménages et les entreprises qui désirent profiter continuellement d’une énergie électrique à faible coût à partir d’une source adjacente. « Nous avons créé une nouvelle ère de production d’énergie, une technologie de base qui peut être utilisée pratiquement partout à un bon rapport qualité-prix », a déclaré le PDG Waterotor Energy Technologies Inc. lors d’un entretien accordé au magazine américain Forbes.

Une technologie prometteuse

Cette génératrice hydroélectrique qui promet un coefficient de puissance élevé est le fruit de près de sept années de travaux de développement. Différents tests ont déjà été effectués pour évaluer ses performances et sa fiabilité. Parmi lesquels figuraient des essais en conditions réelles, mais aussi en soufflerie. Grâce à sa conception unique en son genre et bien étudiée, le Waterotor est considéré par ses inventeurs comme une technologie émergente qui saura changer la donne en matière d’énergie renouvelable.

Une hydrolienne performante et facile à installer

Le fait que le Waterotor atteint un couple élevé à partir d’une vitesse d’eau relativement faible constitue l’un des premiers atouts de cette hydrolienne. Son design a été pensé également de façon à ne pas mettre en danger la faune ni la flore aquatiques. D’ailleurs, la vitesse à laquelle tourne sa turbine est déjà une caractéristique essentielle pour la préservation de l’environnement dans lequel il est installé.

En parlant de cela, sachez que le dispositif est facile à déployer. Il ne nécessite pas de fixations inférieures et encore moins de fondation. Un simple ancrage suffit pour le maintenir en place. Plus d’informations : waterotor.com.