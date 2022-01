Chine : une arme antisatellite pour les saboter “discrètement” de l’intérieur

Selon les chercheurs militaires chinois qui ont travaillé sur le projet, cet équipement technologique pourrait servir à mettre hors service un satellite grâce à un petit paquet d’explosifs injecté dans la buse d’échappement de l’engin ciblé. Celui-ci pourra y rester pendant une longue période grâce à un système de verrouillage sophistiqué. Mais ce qui rend ce dispositif si particulier, c’est que l’explosion sera à la fois « stable et contrôlée dans le temps ».

En tout cas, c’est ce que l’équipe du professeur Sun Yunzhong de l’université de Hunan Defence Industry Polytechnic a affirmé. Même si l’explosif est placé à l’intérieur de la sonde, au niveau de la tuyère de poussée, il est encore possible d’inverser le processus.

Le concept : créer le moins de dommages possibles

Comme susmentionné, le pays avait testé plusieurs autres dispositifs antisatellite auparavant. Un modèle élaboré en 2007 visait par exemple à détruire un satellite météorologique via des explosifs. L’armée chinoise a aussi mis au point des armes antisatellite équipées d’un filet, de bras robotiques ou encore de rayons laser. Mais suite au projet Shijian-17, lancé en 2016, les États-Unis ont émis des doutes quant aux véritables intentions de la Chine. Rappelons qu’il s’agit d’un projet dont le but était de développer de « nouvelles technologies et de nouveaux composants ». Du moins, c’est ce qu’ont affirmé les autorités chinoises… Cette fois, les chercheurs chinois ont annoncé avoir mis en œuvre un système plus pratique pouvant servir dans diverses applications.

Un concept déjà imaginé par d’autres pays

En fait, ce concept testé dernièrement par la Chine n’est pas totalement nouveau. D’autres pays comme les États-Unis et l’URSS avaient déjà essayé de concevoir des dispositifs semblables pendant la guerre froide. Pourtant, ceux-ci ont été contraints d’arrêter leurs projets à cause des débris spatiaux qu’ils avaient occasionnés. En ce qui concerne le fonctionnement de la nouvelle arme antisatellite conçue par l’équipe chinoise, l’explosion pourrait être maîtrisée et s’apparenterait plutôt à un simple accident de moteur. De plus, la chaleur de l’explosion n’affecterait pas la structure globale du satellite.

Devrait-on se méfier de l’utilisation d’un tel dispositif ?

D’ailleurs, Yunzhong et ses collègues ont affirmé que l’explosif avait déjà été utilisé à maintes reprises dans d’autres programmes spatiaux chinois. Il serait même envisageable de recourir à cette technologie pour des opérations pacifiques, allant du ravitaillement jusqu’à la réparation d’un satellite, voire l’élimination des débris spatiaux… À noter que le projet a été financé par le gouvernement chinois dans le cadre d’un programme ayant pour but de concevoir un « nouveau type d’ogive pour les missiles ».