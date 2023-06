Construire une mare dans votre jardin, un acte militant écologique pour la planète et une oasis de fraîcheur

Vous aimez vous détendre au bord d’un étang, en lisant un bon livre et en écoutant le clapotis de l’eau ainsi que le coassement des grenouilles. Vous appréciez aussi observer les libellules, les araignées d’eau et voir fureter quelques poissons. Et si vous construisez une mare dans votre jardin, l’occasion de vous procurer un îlot de fraîcheur et de faire un geste pour la planète. Les points d’eau sont évidemment essentiels à la biodiversité et constituent un bar à eau pour toutes sortes de petits animaux. Quels sont les avantages d’avoir une mare dans son jardin ? Et que dit la loi au sujet de sa construction ? On va tout vous expliquer.

Quels sont les avantages à construire une mare dans votre jardin ?

La construction d’une mare dans son jardin présente de nombreux bénéfices pour la biodiversité. Elle procure un habitat précieux pour de nombreuses espèces animales, notamment les amphibiens tels que les grenouilles et les crapauds, ainsi que les insectes aquatiques tels que les libellules et les larves de moustiques. Bien équilibrée, elle crée des conditions idéales pour la croissance de plantes aquatiques spécifiques telles que les nénuphars, les iris d’eau et les lentilles d’eau.

Une mare est également un formidable accélérateur de pollinisation. Elle attirera de nombreux insectes comme les abeilles et les papillons qui viendront s’y abreuver et s’y nourrir. Étonnamment, c’est aussi un rempart contre les moustiques, car une mare abrite bon nombre de prédateurs de moustiques, ce qui réduira votre consommation de pièges à moustiques en tous genres. Enfin, cela vous apporte un point de fraîcheur dans votre jardin, une qualité non négligeable si l’on en croit les météorologistes qui prévoient des températures extrêmes cet été.

Quelles autorisations pour installer une mare ou un bassin dans votre jardin ?

Concernant les autorisations, tout va dépendre de la surface de votre bassin.

Moins de 10 m² : aucune autorisation requise, sauf si votre terrain se trouve en « zone naturelle ». Dans ce cas, il vaut mieux vous renseigner auprès de votre mairie.

De 10 à 100 m² : déclaration préalable de travaux (Cerfa n° 13703*06). Le délai de réponse est d’un mois. Sans réponse durant ce délai, la requête est considérée comme acceptée.

Plus de 100 m² : demande de permis de construire (Cerfa n° 13406*06). Le délai de réponse est de trois mois. Sans réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.

Comment construire une mare ou un bassin dans votre jardin ?

Pour créer votre bassin, choisissez un emplacement ensoleillé, car les plantes prospèrent dans de telles conditions. Utilisez une corde pour délimiter la zone et commencez à creuser le trou. Retirez les pierres pointues du fond et tapissez le trou avec une couche de sable d’environ 5 cm d’épaisseur. Creusez une tranchée le long du bord de l’étang pour y placer la bâche en laissant un surplus. Avec précaution, déposez la bâche dans le trou et repliez les bords dans la tranchée. Une fois en place, remplissez le bassin à l’aide de votre récupérateur d’eau de pluie, par exemple. Approximativement, une à deux semaines après le remplissage initial, vous pouvez introduire des plantes dans le bassin.

Observez attentivement si des animaux sauvages viennent vous rendre visite. Aménagez des pierres, des rondins et des plantes sur les bords pour créer des habitats pour les créatures qui fréquentent le bassin. Pensez également à ajouter une planche ou une rampe pour aider les animaux sauvages qui pourraient tomber dans l’eau. Si l’idée de la bâche ne vous séduit pas, vous trouverez des bassins déjà construits sur bon nombre de sites d’e-commerce comme Leroy Merlin, Cdiscount ou Amazon.