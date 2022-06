Pourquoi installer une mare dans son jardin est un acte militant écologique et une aubaine pour la permaculture

Comment faire revenir la biodiversité dans nos jardins ? Nous sommes nombreux à se poser cette question à l’heure où le réchauffement climatique menace certaines espèces… Nous savons désormais qu’il faut planter des prairies fleuries, laisser les herbes folles pousser à quelques endroits du jardin, etc. Et si pour préserver cette biodiversité, vous installiez dans votre jardin, une mare ou un bassin d’agrément ? L’eau c’est la vie, et vous pourriez favoriser le retour des insectes, oiseaux et amphibiens dans votre jardin… Pour certains écologistes, installer une mare ou un bassin devient un acte militant pour lutter contre le bétonnage à outrance de certaines villes ! Militez pacifiquement en installant une oasis aquatique dans votre jardin ! Et on va vous expliquer comment procéder.

Un acte militant vraiment ?

Dans une interview accordée au site Reporterre, Frédéric Proniewski, ex-ingénieur biologiste, et auteur du livre Créer une mare, explique comment procéder dans son jardin, sur sa terrasse ou même sur son balcon… L’homme prône l’installation des mares dans les jardins pour faire revenir la petite faune, celle que l’on peut observer dans une simple flaque d’eau laissée par la pluie… On y voit des petits animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs : copépodes, daphnies, insectes aquatiques; ils ont tous une grande importance dans notre écosystème. Installer une mare, c’est donc militer pour le retour de ces petits animaux oubliés, et profiter de la sérénité qu’apporte un point d’eau dans un jardin.

Comment créer une mare dans son jardin ?

Peu importe l’espace, il est tout à fait possible de créer un point d’eau sur une terrasse ou sur un balcon ! Il suffit d’installer un petit contenant étanche, de l’agrémenter de quelques plantes aquatiques et d’observer. Pour un jardin, il faudra évidemment d’abord creuser un trou, à la bêche ou à la pelleteuse en fonction de vos dimensions… Si vous ne disposez pas d’une terre argileuse, il faudra alors investir dans une bâche étanche spécialement conçue à cet effet. Pour un budget maximal de 2000€ pour une grande mare, vous pourrez créer un espace de biodiversité dans votre jardin (voir conditions d’urbanisme en fin d’article).

Les étapes de la création d’une mare

Tracez d’abord les contours de votre future mare au sol, en choisissant des contours asymétriques, comme ceux que l’on trouverait à l’état naturel;

Otez 10 cm de terre, avec l’herbe ou le gazon et conservez-les.

Creusez le centre à une profondeur d’1,20 mètre environ et les pourtours sur 40 centimètres; l’hiver, le centre de votre bassin sera ainsi protégé du gel.

Enlevez toutes les racines, pierres, déchets et couvrez de 5 centimètres de sable mouillé.

Etalez une toile géotextile au sol pour empêcher les racines de remonter puis une bâche en caoutchouc d’au moins 1.14 millimètre d’épaisseur. Pensez à prévoir 30 cm de bâche sur les rebords, autour de la mare.

Mettez de la terre sur les pourtours et quelques plantes aquatiques.

Remettez la couche d’herbe conservée sur le bord pour cacher la bâche et cachez le surplus de bâche avec des pavés ou graviers.

Mettez en eau.

Admirez !

Une mare dans son jardin, mais que dit la loi ?

Comme pour toute nouvelle construction, il existe des règles d’urbanisme à respecter pour construire une mare dans votre jardin, mais elles ne sont pas aussi drastiques que dans le cas de constructions en dur comme les abris de jardin ou piscine:

Bassin de moins de 10 m², ce qui fait déjà une petite mare sympa pour les oiseaux et insectes : aucune autorisation n’est nécessaire.

Bassin de 10 à 100 m², il faut faire une déclaration préalable de travaux à la mairie…

Au-delà de 100 m², la mare devient un étang et un permis de construire devra être obtenu.

Cependant attention, le point d’eau doit se situer à plus de 35 mètres des autres sources d’eau (forage, puits) et à plus de 50 mètres des habitations de vos voisins. Enfin, si vous devez creuser à plus de deux mètres de profondeur, il convient de contacter la mairie et la Direction Départementale de l’Equipement pour obtenir une autorisation. En creusant, vous pourriez voir apparaître des canalisations d’eau ou de gaz et provoquer de gros dégâts ! Si les travaux pour une mare vous semblent trop difficiles, vous pouvez opter pour un petit bassin simplement à poser ou à enterrer… Les oiseaux et insectes se fichent pas mal de la structure, ce qui les attirent, c’est l’eau, symbole de la vie !

Créer une mare, un point d'eau, une baignade naturelle Proniewski, Frederic (Author)