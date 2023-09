DewPointe : l’invention d’un système innovant qui exploite l’humidité de l’air pour irriguer les cultures

Dans certains pays du globe, les sécheresses se succèdent et les températures atteignent des pics de chaleur. Ces « nouvelles tendances » météorologiques anéantissent progressivement l’espoir des paysans de vivre de leurs terres. Pour faire face à ce problème d’irrigation de cultures dans des pays comme la Tanzanie, Kaleb Aman, de l’université de Carleton au Canada, a inventé un système qui attire l’humidité grâce à l’utilisation de charbon de bois. Finaliste canadien du concours d’invention international James Dyson Awards, il espère apporter une solution d’irrigation pour les petits exploitants des pays en voie de développement. Découvrez « DewPointe », que l’on pourrait traduire en français par « Pointe de Rosée ».

De quoi l’inventeur s’est-il inspiré pour créer DewPointe ?

C’est le peuple de Longido en Tanzanie qui lui a inspiré son invention. Ce pays d’Afrique regorge de petits exploitants agricoles, qui se nourrissent et vivent de leurs récoltes. Dans ce district de Tanzanie, comme dans de nombreux pays à travers le monde, l’eau du robinet, donc potable, est réservée aux besoins de la population et du bétail. À cause du manque d’eau, tout un pan de l’agriculture, et notamment celui des cultures, est mis de côté. Pour que les agriculteurs puissent de nouveau profiter de leurs récoltes, Kaleb Aman a souhaité inventer un procédé d’irrigation simple à utiliser, qui ne soit pas trop coûteux et qui s’adapte aux besoins particuliers de ces régions du monde. Irriguer les cultures, c’est aussi assurer la sécurité alimentaire de ces populations et leur garantir une source de revenu supplémentaire.

DewPointe, qu’est-ce que c’est exactement ?

La Tanzanie, comme tous les pays chauds, affiche un énorme taux d’humidité (80 %). La DewPointe permettra donc d’exploiter l’humidité de l’air pour la transformer en eau pour irriguer les cultures. Pour ce faire, il a utilisé un matériau facilement disponible puisqu’il est un résidu du bois brûlé : le charbon de bois. Ses tests ont, par exemple, révélé que 2 kg de ce charbon traité pouvaient absorber 1 l d’eau pendant 10 h à 80 % d’humidité.

Il a alors imaginé de petites tours, dans lesquelles sont insérés des pellets de charbon de bois. La nuit, le charbon est exposé à l’humidité et se gorge d’eau. La journée, les tours sont fermées sur le haut et la chaleur environnante provoquent l’évaporation et la condensation de l’humidité contenue dans le charbon. Installées directement dans les champs cultivés, les tours sont munies d’un système d’écoulement et l’eau évaporée est directement dirigée vers les racines des plantations.

Comment envisage-t-il l’avenir de son invention ?

Le développement futur de ce projet repose sur une série de mesures stratégiques. Tout d’abord, des tests sur le terrain seront réalisés afin d’obtenir une compréhension approfondie des performances du système. Pour réaliser ces tests, l’inventeur envisage une collaboration avec des serres contrôlées, dans le but de créer un environnement climatique adapté aux tests. Kaleb Aman envisage aussi l’aide d’un géographe physique spécialisé dans l’eau pour que son projet puisse voir le jour. Une fois les résultats des tests sur le terrain obtenus, de vrais utilisateurs seront dotés de DewPointe afin de savoir comment il fonctionne en conditions réelles. Le retour des premiers utilisateurs permettra de l’améliorer avant qu’il ne soit présenté à plusieurs organisations non gouvernementales (ONG). Cela, dans l’espoir d’atteindre le financement nécessaire pour la mise en œuvre réussie de cette invention géniale ! Plus d’informations : jamesdysonaward.org

