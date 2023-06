Easy Trap, le piège ultime pour protéger les ruches et les maisons contre le frelon asiatique

Au début du printemps, nous vous avons souvent expliqué qu’il fallait piéger les frelons asiatiques pour éviter qu’ils ne prolifèrent. Vous avez donc consciencieusement installé vos pièges Easy Trap et avez pu constater leur efficacité ! Toutes les reines que vous êtes parvenus à piéger seront des larves en moins, et donc des frelons asiatiques libres de dévorer toutes les abeilles à des kilomètres à la ronde. Ce n’est pas le moment de baisser la garde, ni d’enlever votre piège Easy Trap, bien au contraire !

En effet, toutes les reines qui ont échappé aux piégeages de printemps sont désormais bien au chaud à surveiller leurs petites larves. Bientôt des milliers de frelons vont donc s’échapper des nids, et venir rôder dans vos jardins. L’idée : garder votre piège Easy Trap, avec un appât sucré, et surtout en installer plusieurs. Car ils seront, comme chaque année, encore plus nombreux que l’année précédente.

Le piège Easy Trap qu’est-ce que c’est ?

Le piège Easy Trap est un système de capture innovant qui se compose d’un contenant en plastique transparent, d’un entonnoir d’entrée et d’un système de capture. L’entonnoir d’entrée est conçu pour permettre aux frelons asiatiques d’entrer facilement dans le piège, mais empêche leur sortie grâce à la création d’une ventilation mécanique. Une fois à l’intérieur, les frelons sont incapables de retrouver leur chemin vers l’extérieur, ce qui les maintient piégés. Pour capturer les frelons asiatiques, Easy Trap utilise un liquide attractif pour attirer les frelons asiatiques.

Ce liquide peut être un mélange de bière, de jus de fruits ou de sirops sucré, qui agit comme un appât pour les attirer vers le piège. Une fois que les frelons entrent dans le piège, ils se noient dans le liquide et sont ainsi éliminés de manière efficace et non toxique. De plus, c’est un piège durable : il est fabriqué en plastique traité anti-UV et est garanti cinq ans. « Notre décision de fabriquer nos produits dans une usine située en France, plus précisément dans l’Aveyron, offre des avantages indéniables. Tout d’abord, cela garantit une qualité de produit exceptionnelle. De plus, nos clients bénéficient d’un suivi attentif et d’un service après-vente rapide. Nous sommes fiers de pouvoir garantir un remplacement rapide en cas de dommage dans les deux années suivant l’achat. En outre, nous faisons le choix délibéré d’utiliser du plastique composé à 30 % de matières recyclées, une décision soutenue par notre structure. », expliquent les deux inventeurs.

Pourquoi l’Easy Trap est-il efficace ?

L’Easy Trap est considéré comme un outil efficace dans la lutte contre les frelons asiatiques. En effet, il permet de réduire les populations de ces insectes nuisibles de manière sélective, sans nuire aux autres espèces bénéfiques. Bien entendu, il ne sera pas capable d’éradiquer les frelons asiatiques, ils sont bien trop nombreux.

Et, nous savons désormais qu’il sera impossible de les éradiquer. Il n’empêche qu’il faut absolument continuer à disposer des pièges en été, pour éviter que les abeilles ne soient trop nombreuses à en être victimes. De plus, il est possible de changer l’appât et lorsque les frelons sont nés, il faut alors privilégier un appât protéiné plutôt que sucré.

Quel appât pour le piégeage d’été ?

En été, lorsque les nids secondaires des frelons asiatiques sont établis et peuplés, ils exercent une pression sur les ruches d’abeilles. Ils sont alors un réel danger pour nos abeilles domestiques ou solitaires. Les frelons ont besoin de protéines pour nourrir leurs larves, c’est pourquoi il est possible de mettre de la viande comme appât directement dans le fond du piège comme des morceaux de cœur de bœuf par exemple.

Et, en automne, on recommence à piéger les nouvelles fondatrices de frelons qui émergent des nids secondaires. À cette période, elles sont à la recherche de nectar, de miel, et autres sources de nourriture similaires, comme au printemps. C’est donc le moment opportun pour les attraper et éviter de nouvelles colonies destructrices. Les pièges Easy Trap sont disponibles sur le site officiel au prix de 19,90 €.