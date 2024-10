Ecomatic propose des plinthes chauffantes « 20 % moins énergivores » qu’un radiateur traditionnel

En France, selon le ministère de la Transition Énergétique, les émissions de gaz à effet de serre du tertiaire ont diminué de 23,9 %, entre 1990 et 2022, et celles du résidentiel ont baissé de 50,8 %, durant la période allant de 1990 à 2021. Certes, ces chiffres sont encourageants, mais les émissions doivent être réduites davantage pour lutter contre le réchauffement climatique et atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. Pour ce faire, il est nécessaire, entre autres, de se tourner vers des solutions de chauffage plus écologiques et peu énergivores. Parmi les dispositifs permettant de limiter l’impact environnemental du secteur résidentiel-tertiaire, on peut citer les plinthes chauffantes produites par Ecomatic. Les systèmes de chauffage innovants de l’entreprise alsacienne permettent de réaliser des économies d’énergie non négligeables, tout en améliorant le confort thermique des bâtiments.

Des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 20 %

À l’instar des plinthes chauffantes utilisées depuis plusieurs décennies dans des pays comme le Canada, celles d’Ecomatic fournissent une chaleur homogène et chauffent directement au niveau de la partie inférieure des murs. Ce qui élimine les parois froides et améliore grandement le confort thermique d’un bâtiment. Elles se démarquent toutefois des dispositifs classiques sur un certain nombre de points, entre autres au niveau de l’efficacité. Selon l’entreprise alsacienne, elles permettent de réduire la consommation d’énergie d’un bien immobilier de 15 % à 20 %. À noter qu’en France, les premières plinthes chauffantes ont vu le jour dans les années 30. Elles ont été inventées par Albert-Ernest Herdener et Henri Fernand Launai.

Vainqueur du Grand Prix de l’Innovation 2024

Hormis leur efficacité, les plinthes chauffantes d’Ecomatic dont nous vous avions parlé dans cet article, permettent de gagner de la place, dans la mesure où elles ne nécessitent pas l’installation d’appareils encombrants, tels que des radiateurs, pour fonctionner. D’autre part, elles peuvent s’adapter à tous types d’intérieurs. Elles ont une hauteur de 15 cm et une épaisseur de 3 cm, et il est possible de personnaliser leurs couleurs pour qu’elles s’harmonisent parfaitement avec la décoration. Grâce aux nombreux atouts de ses produits, l’entreprise alsacienne a remporté le Grand Prix de l’Innovation en mars 2024. Concernant cette récompense, Fabien Hullar, son fondateur, a déclaré que « c’est une véritable consécration d’être reconnu pour le travail effectué ». Il a également ajouté que ce prestigieux prix constitue « un nouveau push pour les années à venir ». À noter que la société a participé pour la dixième fois à la Foire de Paris, dont la dernière édition s’est déroulée du 1ᵉʳ au 12 mai 2024.

Des plinthes chauffantes déclinées en 3 modèles

Afin de répondre efficacement aux besoins de tous les consommateurs, Ecomatic propose des plinthes chauffantes électriques, à eau chaude et hybrides. Les modèles électriques peuvent fonctionner à partir de dispositifs utilisant des EnR, tels que les panneaux photovoltaïques, et sont équipés d’un système d’auto-régulation permettant d’ajuster leur puissance selon les besoins des environnements. D’autre part, comme leur nom l’indique, les plinthes à eau chaude chauffent l’intérieur d’un bâtiment grâce à de l’eau chaude circulant dans des conduits en cuivre. Le liquide peut provenir de différents dispositifs, comme des chaudières ou des pompes à chaleur.

Les modèles hybrides, quant à eux, utilisent aussi bien l’électricité que l’eau chaude. Elles alternent les deux sources d’énergie en fonction des saisons et permettent de réaliser d’importantes économies. Pour information, les produits d’Ecomatic sont disponibles sur le marché depuis environ 20 ans. Plus d’informations : ecomatic.fr. Possédez-vous un tel dispositif de chauffage, ou seriez-vous intéressés pour en installer un à votre domicile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .