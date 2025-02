Est-ce que éteindre et rallumer le chauffage en hiver consomme plus ?

Depuis le mois de juin dernier, j’ai quitté le nid familial et emménagé dans mon appartement. Par conséquent, je découvre les joies des factures à payer, du ménage au quotidien et de petites réparations pour lesquelles j’appelle mon père à la rescousse. Une question nous divise mon père et moi : éteindre ou baisser le chauffage lorsque je pars travailler. Lui, me conseille de le baisser, quand moi, je préfèrerais l’éteindre pour économiser sur ma future facture estimée à 800 € par an selon ENGIE ? Alors qui de nous deux a la bonne alternative ? Réponse dans cet article.

Faut-il éteindre le radiateur en cas d’absence ?

La logique voudrait que l’on éteigne le radiateur lorsque l’on s’absente. En effet, pourquoi chauffer une pièce ou un appartement, vides de tous occupants ? La réponse se trouve sur le site Engie.fr, qui préconise de maintenir une température à 12° C en cas d’absence prolongée. En effet, lorsque le chauffage est coupé, la température baisse considérablement dans la pièce, et en ce moment, avec des températures proches du négatif, elles peuvent descendre bien plus bas, à l’intérieur. Je n’avais donc pas la bonne stratégie, je dois me rendre à l’évidence.

Chauffer moins mais chauffer mieux !

Là encore, c’est assez simple à comprendre, et mon père avait en conséquence raison : baisser les radiateurs, oui, les éteindre, non ? La raison est simple : au retour, le radiateur doit alors fonctionner à pleine puissance pour réchauffer l’air ambiant et les parois refroidies, ce qui consomme beaucoup d’énergie. Concrètement, passer de 16 °C, la température que je laisse, à 21° C, celle qui me convient, tire sur ma chaudière et accessoirement sur mon compteur électrique ! En réglant le thermostat sur une température réduite (autour de 16 °C), on limite la perte de chaleur tout en évitant les pics de consommation liés à un redémarrage brutal.

Comment ai-je résolu ce dilemme ?

Honnêtement, monter et descendre les radiateurs à chaque départ ou retour, ce n’est pas pour moi ! Alors, j’ai opté pour des têtes thermostatiques connectées et programmables. Si vous disposez de radiateurs électriques, cette solution est également possible. Voici mon plan d’action correspondant à nos horaires d’absence :

De 20 h à 4 h : programmation à 17 °C

De 4 h à 8 h : programmation à 21 °C

De 8 h à 14 h : programmation à 17 °C

De 14 h à 20 h : programmation à 21 °C

Ainsi, lorsque je me lève à 5 h, l’appartement est « réchauffé » mais nous ne surconsommons pas durant nos absences. Le soir, un petit plaid pour regarder nos séries avant d’aller nous coucher nous suffit à avoir chaud ! Quant à ma consommation électrique, elle est effectivement plus stable avec cette solution qu’en éteignant complètement mon chauffage lorsque l’appartement est vide ! Et vous, êtes-vous plutôt du genre à éteindre complètement vos radiateurs en partant ou à les laisser tourner à basse température ? Avez-vous remarqué une différence sur votre facture énergétique avec l’une ou l’autre méthode ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

