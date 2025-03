Freen dévoile une batterie de stockage résidentielle au sodium-ion, de 10 kWh

L’entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de petites éoliennes et de solutions de stockage d’énergie Freen, a récemment lancé une batterie domestique sodium-ion de 10 kWh. Avec ce nouveau dispositif de stockage, la société basée en Estonie souhaite rendre les énergies renouvelables accessibles et abordables aux consommateurs du monde entier, y compris dans les régions isolées dépourvues d’un approvisionnement électrique régulier. Ce produit innovant, actuellement disponible à la commande sur leur site, offrirait aux particuliers une solution de stockage d’énergie durable et efficace. Découvrez ses particularités !

Une batterie domestique sodium-ion de 10 kWh

Ce nouveau système de stockage résidentiel repose sur une batterie sodium-ion de 10 kWh. Il offre plus de 4 000 cycles de charge-décharge et est équipé d’un système de gestion de batterie (BMS) intégré. Ce qui, selon Freen, garantit aux utilisateurs un approvisionnement énergétique constant et une indépendance énergétique optimale, même en cas de panne de courant. Par ailleurs, il peut fonctionner sous une température allant de -20 °C à 60 °C. L’entreprise indique d’ailleurs que cette batterie domestique conserve jusqu’à 90 % de sa capacité à -20 °C. À noter que ce dispositif pèse 78 kg, mesure 415 × 700 × 263 mm et a une tension nominale de 48 V, ainsi qu’une plage de tension de fonctionnement de 40 V à 60 V. Un porte-parole de Freen a toutefois déclaré que bien que ces spécifications décrivent les paramètres de base, ils restent flexibles pour adapter le système en conséquent. « À ce stade précoce de la commercialisation du produit, nous collaborons avec des acheteurs potentiels afin d’adapter nos solutions à leurs besoins spécifiques », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une alternative aux batteries lithium-ion traditionnelles

Cette batterie sodium-ion serait non toxique, ininflammable et particulièrement stable. Freen souligne que tout a été pensé pour assurer la sécurité des utilisateurs, mais aussi dans une optique de durabilité. Par ailleurs, ce dispositif est conçu pour s’intégrer à une large gamme d’onduleurs, comme ceux de Sungrow, Growatt, GoodWe, etc. D’après Andrey Khimenkov, PDG de l’entreprise, leur nouveau système de stockage d’énergie domestique représente une avancée significative en matière de solutions énergétiques durables pour les particuliers. « En exploitant la technologie sodium-ion, nous proposons une alternative plus sûre, plus durable et plus efficace aux batteries lithium-ion traditionnelles, permettant ainsi à nos clients d’atteindre une plus grande indépendance énergétique », ajoute-t-il.

Un dispositif conçu pour s’intégrer aux panneaux solaires et aux petites éoliennes

Selon Freen, cette batterie de stockage sodium-ion est compatible avec les panneaux solaires et les éoliennes domestiques. D’ailleurs, elle peut être couplée avec leurs éoliennes verticales pour bénéficier d’une plus grande sécurité énergétique, y compris dans les régions où la production solaire est fluctuante. Notons que cette entreprise Freen est réputée pour ses petites éoliennes verticales de type Darrieus, dotées de pales souples et d’une architecture quasi sans frottement. « L’association de nos éoliennes à notre nouveau système de stockage d’énergie domestique crée une solution d’énergie renouvelable inégalée pour les particuliers », indique Andrey Khimenkov.

Il ajoute qu'en associant ces deux dispositifs, les utilisateurs pourront maximiser leur autonomie et exploiter pleinement leurs sources d'énergie renouvelables. Selon le PDG de Freen, leur usine de production en Estonie peut produire plus de 4 000 petites éoliennes par an. Plus d'informations sur freen.com.