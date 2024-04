Greenfuel Energy dévoile une batterie électrique résidentielle (5 kW) qui se fixe contre les murs

Les coupures de courant peuvent être frustrantes, voire très pénalisantes, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Cela peut provoquer des pertes de données, des perturbations du flux de travail ou encore des dommages matériels majeurs. De nombreuses solutions sont disponibles aujourd’hui pour faire face aux coupures électriques ou pour entamer une démarche d’indépendance énergétique. L’entreprise indienne Greenfuel Energy vient par exemple, d’introduire sur le marché une nouvelle batterie de secours au lithium. Pensée pour les applications domestiques, celle-ci a été conçue pour être accrochée directement sur un mur. Elle est environ 55 % plus légère qu’une batterie acide conventionnelle pour une capacité égale. Pour atteindre un tel exploit, la marque a mis en œuvre des cellules prismatiques au lithium fer phosphate (LFP).

Un cycle de vie prolongée

L’utilisation des cellules prismatiques LFP permet aussi à la nouvelle batterie de secours d’avoir une meilleure durée de vie tout en réduisant le gaspillage énergétique associé aux cycles charge-décharge. À ce propos, il convient de souligner que le produit promet jusqu’à 2 500 cycles, ce qui est bien au-delà des 800 cycles des accumulateurs à base d’acide traditionnels. Concernant l’autonomie, elle est approximativement 50 % supérieure à celle de ces derniers. Une performance qui permettra d’ailleurs à l’utilisateur de profiter de ses appareils électriques en tout temps en se mettant à l’abri des problèmes pouvant affecter le réseau de distribution d’électricité.

Aide à résoudre les problèmes liés à l’énergie

Vous l’aurez compris, le nouveau produit de Greenfuel Energy stocke l’énergie en vue d’une utilisation ultérieure. En plus des avantages purement techniques qu’il procure, le système aide à réduire la facture énergétique et à diminuer la dépendance au réseau public. Bien sûr, le concept contribue également à la réduction de l’empreinte carbone. Le fabricant indien affirme que sa nouvelle batterie murale ne nécessite aucun entretien. Fait intéressant, celle-ci maintient une tension de fonctionnement optimale jusqu’à un niveau de charge restante de 20 %.

Plusieurs configurations au choix

Greenfuel Energy n’a pas non plus ignoré la sécurité et la fiabilité de ses produits. La batterie de secours est notamment dotée d’un système de gestion intelligent. Grâce à ce dernier, les risques d’emballement thermique, de court-circuit, de surintensité et de sous-tension sont quasi nuls. La nouvelle solution de stockage énergétique résidentielle est proposée en plusieurs modèles : 12,8 V / 100 Ah, 25,6 V / 100 Ah et 48 V / 100 Ah. Ceux-ci pèsent respectivement 12 kg, 25 kg et 45 kg. Autant dire que la puissance de sortie va de 1 kW à 5 kW pour un seul accumulateur. Enfin, sachez que la batterie est couverte par cinq ans de garantie constructeur. Plus d’infos : greenfuelenergy.in. Utilisez-vous un système de stockage énergétique chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .