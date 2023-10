Contrairement à celui de l’énergie solaire, le potentiel énergétique de l’éolien semble être sous-estimé. Pourtant, il s’agit d’une source d’énergie renouvelable qui pourrait contribuer largement à la réduction de nos émissions de carbone. Conscients de cela, des étudiants en ingénierie à l’École des mines et de la métallurgie de Cracovie ont mis au point une éolienne innovante. Celle-ci a la particularité d’être dotée de trois générateurs ayant des caractéristiques différentes. Baptisée Halyna, la solution mise au point par les jeunes chercheurs est capable de produire efficacement de l’électricité dans une gamme beaucoup plus large de vitesses de vent. Cette éolienne a déjà remporté des prix d’innovation et participe actuellement au concours James Dyson Award. Découvrez comment fonctionne cette machine révolutionnaire qui cherche à réinventer le concept de l’éolienne.

Un fonctionnement entièrement automatique

À la différence des éoliennes traditionnelles qui sont équipées d’un seul générateur, la turbine Eko-Energia en dispose de trois. Ceux-ci sont activés en fonction des conditions de vent dominantes. Le système comprend des arbres de transmission qui font tourner les unités produisant de l’électricité. Le basculement d’un générateur à l’autre se déroule automatiquement. Chacun d’entre eux reçoit un couple différent, ce qui assure un fonctionnement optimal dans toutes les conditions de vent. Pour faciliter le démarrage, les designers ont prévu un volant d’inertie équipé d’un système d’embrayage, dont l’énergie cinétique contribue à la mise en rotation du générateur primaire.

Un logiciel de suivi dédié

En plus de ces technologies, l’éolienne Halyna est équipée d’un système de freinage qui s’active automatiquement en cas de souci au niveau du mécanisme de transmission ou si la vitesse du vent devient trop forte. Ce qui pourrait entraîner des dommages structurels. Pour couronner le tout, les jeunes ingénieurs de l’École des mines et de métallurgie de Cracovie ont prévu une solution pour faciliter le suivi du fonctionnement et de la production énergétique de la machine. Pour cela, ils ont créé un logiciel permettant de surveiller continuellement les paramètres opérationnels de l’éolienne.

Rien n’a été laissé au hasard

Selon ses concepteurs, le système Halyna pourrait être une solution au problème de l'instabilité de la production électrique des éoliennes dû aux variations de la vitesse du vent. Outre l'amélioration de la conception interne par l'ajout de plusieurs générateurs et d'un système de transmission avancé, cette éolienne de nouvelle génération se distingue également des modèles classiques par ses pales innovantes et son système de détection de la direction du vent à la pointe de la technologie. Concrètement, l'équipe polonaise affirme avoir revu la géométrie des pales afin de garantir une efficacité aérodynamique élevée. Enfin, l'autre avantage de cette éolienne hors du commun est qu'elle est facile à démonter. Elle possède effectivement un cadre modulaire en acier. Plus d'infos : eko-energia.agh.edu.pl.