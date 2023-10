Afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, la transition vers les énergies renouvelables s’avère incontournable. Aujourd’hui, les panneaux solaires photovoltaïques et les éoliennes jouent un rôle majeur dans la production mondiale d’énergies sans carbone. D’ailleurs, ces solutions ne cessent de s’améliorer pour s’adapter aux différents besoins et environnements (habitations, bâtiments industriels et commerciaux, routes, parkings, etc.). Certaines entreprises proposent d’associer l’éolien et le solaire dans un seul système, en vue de bénéficier d’un meilleur rendement de conversion énergétique. La société Soleolico, basée en Espagne, dispose notamment d’un nouveau type d’éolienne avec des modules photovoltaïques intégrés dans ses pales et un dispositif de stockage d’énergie. Celui-ci est devenu une solution de décarbonation très complète lorsque le revêtement spécial Pure.Tech qui purifie l’air y est appliqué. Dans cet article, nous allons voir plus de détails sur cette innovation.

Une turbine éolienne intégrant des panneaux solaires légers

L’entreprise espagnole Soleolico aurait réussi à développer ce système unique après une dizaine d’années de travaux de recherche. Plus de trente prototypes ont été réalisés par son équipe d’ingénieurs et plus de cinq millions d’euros ont été investis dans ce projet. Il s’agirait de la première technologie éolienne mondiale avec des modules solaires intégrés dans sa turbine. Elle utilise un système magnétique breveté afin de maximiser la capture de l’énergie provenant du vent et du soleil. Sur son site web, ce fabricant précise que ce système de production d’électricité verte est flexible. Celui-ci peut être adapté pour une production décentralisée, pour un déploiement à grande échelle et pour des lignes de transmission d’électricité.

Dans ses fiches produits, l’entreprise indique que chaque unité présente une puissance nominale éolienne de 7,5 kW et une puissance crête solaire de 4 kW. La batterie fournie possède une capacité de stockage de plus de 20 kWh. Ce fabricant confirme également que sa génératrice d’énergie renouvelable est robuste et durable. En effet, de nombreux partenaires ont participé à sa construction. Il convient notamment de citer Talleres JM López, une entreprise spécialisée dans l’assemblage de tuyaux et d’équipements, et Imedexsa, un fabricant de structures métalliques à usage électrique. Soleolico collabore également avec la société Izpitek qui fournit des panneaux photovoltaïques légers et intégrables dans les pales.

Une technologie de conversion de dioxyde de carbone

Ce système ne se limite pas à la production d’énergies éolienne et solaire, car il est aussi capable de réduire la pollution de l’air grâce à son revêtement spécial Pure.Tech. Ces agents de conversion de CO₂ sont appliqués à la structure de la tour de l’éolienne. Ils captent et piègent le dioxyde de carbone en le transformant en matériaux inertes. Avec le temps, l’ensemble du système pourrait ressembler à un arbre géant qui se fond dans le paysage environnant. D’après l’entreprise qui a conçu Pure.Tech, ce revêtement est le fruit de plus de trente études et certifications. Il aurait obtenu des brevets dans de nombreux pays. Il est à préciser que ce produit pourrait être appliqué à un large éventail de matériaux (peinture, résine, métal, textile, plastique, bois, papier, céramique, etc.). Il est évolutif, car ses composants sont abondants et omniprésents sur notre planète, selon son concepteur.

En somme, le partenariat entre Soleolico et Pure.Tech a pour but de rétablir notre environnement. Leur système fournit de l’énergie renouvelable et élimine le dioxyde de carbone déjà présent dans l’atmosphère. Il permettrait d’atténuer le réchauffement climatique et de créer un monde plus propre. Il pourrait aussi marquer l’émergence d’une nouvelle ère de technologies combinées d’énergie verte et de captage de CO₂. Plus d’informations : Soleolico.com

