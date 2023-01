HIJ, un ingénieux dispositif de sécurité que tout pratiquant d’activité nautique doit utiliser

Conditions météorologiques, obsolescence de matériel, manque d’entrainement, état de santé, etc., il existe tant de raisons à la source d’une difficulté ou d’un accident en plein milieu de la mer ou de l’océan. Alors que certains s’en sortent « seulement » blessés, d’autres y laissent parfois leur vie. Le Système National d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN) rapporte même de rares cas de disparitions. Il peut effectivement être difficile de trouver de l’aide lorsqu’on est au large, une situation complexe que, justement, HIJ résout.

HIJ, c’est quoi exactement ?

HIJ, diminutif de « Help in Journey », est un petit appareil connecté sous forme de bracelet, conçu par l’ingénieur Alain Le Meur. Le dispositif permet d’effectuer un suivi géolocalisé en temps réel de son porteur lors de ses activités nautiques. Ce principe de fonctionnement repose sur plusieurs types de réseaux. Connecté avec deux réseaux embarqués et un autre terrestre, le produit est destiné aux entreprises proposant des activités nautiques. Il permet de garder un œil sur les déplacements des clients et d’intervenir en cas de problèmes. Il convient également aux pratiquants individuels d’activités telles que le kayak ou le surf.

Comment fonctionne HIJ ?

L’utilisation de HIJ implique plusieurs personnes, à savoir, le porteur ainsi que d’autres individus de confiance qu’il aura sélectionnés pour pouvoir suivre ses déplacements en temps réel. En cas d’alerte, ces derniers pourront donc avertir les secours. Le schéma reste le même si l’appareil est utilisé par une entreprise ou un club nautique. Mais dans ce cas, le porteur sera le client et un service dédié sera chargé de réaliser le suivi en temps réel. Pour fonctionner, l’appareil reçoit tout d’abord des informations GPS. Au moyen des réseaux utilisés, ces renseignements vont être ensuite transférés vers un serveur. C’est ici que les données seront analysées et traitées avant d’être envoyées vers une application mobile. Sur cette dernière seront donc disponibles l’historique de déplacement du porteur du bracelet et sa localisation.

HIJ dispose de deux modes de fonctionnement : le mode normal et le mode alarme. La seconde fonction est à activer en cas de problème. En mode normal, HIJ envoie des informations GPS toutes les 10 minutes. Si, en revanche, le porteur met le bracelet en alarme, les informations seront envoyées toutes les trois minutes. Cela enclenchera par la même occasion une lumière stroboscopique.

Un performant accessoire

Ce bracelet connecté HIJ est le fruit d’un travail mené sur plusieurs années. Cela permet déjà de porter un jugement positif sur la qualité du produit. Bien qu’il ne fonctionne pas sous l’eau, le dispositif est parfaitement étanche et peut être emporté jusqu’à plus de 60 m de profondeur. Cet appareil fonctionne avec le réseau SigFox. Il est donc fonctionnel en étant dans la zone de couverture de l’opérateur en Europe, en Afrique et dans les DOM/TOM. Le réseau embarqué, quant à lui, atteint une portée de 3 à 7 milles. En ce qui concerne son autonomie, HIJ parvient à tenir jusqu’à 15 jours en mode normal. Lorsque sa fonction alarme est enclenchée avec le stroboscope, sa batterie dure 24 heures. Plus d’informations : rendez-vous sur le site Hij.