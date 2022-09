Ils inventent un jeu vidéo mobile capable de détecter le glaucome

Nous sommes tous conscients que le temps passé devant les écrans a des conséquences néfastes sur notre vue. Pourtant, à l’heure où tout devient numérique, et où tout se passe sur écran ou presque, nous n’avons pas d’autre choix que de subir et de tenter de préserver notre vue… La plupart des gens travaillant sur écran sont obligés de porter des lunettes pour corriger les problèmes de vue. Parmi ces lésions, le glaucome est un problème oculaire qui touche 4,65 millions de personnes dans le monde et qui est la principale cause de cécité. Pour tenter de prévenir cette maladie, des chercheurs japonais ont mis au point un jeu vidée, Meteor Blaster, censé permettre de détecter l’apparition du glaucome. Découverte !

Le glaucome c’est quoi ?

Selon le site Ameli.fr, le glaucome est une maladie chronique de l’œil qui se traduit par des lésions du nerf optique, qui se trouve à l’arrière de l’œil, au niveau de la rétine et qui sert à envoyer les images au cerveau. Lors d’un glaucome, les terminaisons nerveuses sont altérées, ce qui provoque une mauvaise transmission des images en réduisant le champ de vision de l’œil. La vision disparaît progressivement des deux côtés, puis la vision centrale et finit par provoquer la cécité. On estime que le glaucome touche 1 à 2% de la population de plus de 40 ans et 10% des plus de 70 ans; il est la deuxième cause de cécité en France.

Quelle est l’invention japonaise ?

Des chercheurs de la Graduate School of Medicine de l’Université de Tohoku ont collaboré avec le groupe de télévision Sendai Broadcasting pour développer un jeu de tir appelé Meteor Blaster. Et ce jeu vidéo serait capable de détecter les signes d’un glaucome en 5 minutes de jeu seulement. Les équipes de développement ont souhaité rendre l’accès à Meteor Blaster gratuit, puisque le but est de prévenir, et non de gagner de l’argent ! Il est donc à télécharger gratuitement et se joue sur smartphone.

Comment ça marche ?

Meteor Blaster est un jeu de tir basique dans lequel il faut faire exploser des météorites à l’aide d’un canon laser. Mais il faut aussi capturer les points blancs qui apparaissent sur l’écran. Ce jeu est disponible sur smartphone et donnerait de bons résultats à condition que les joueurs tiennent une distance de 30 centimètres entre leurs yeux et leur smartphone. Les joueurs sont alors invités à passer 4 niveaux différents.

Une fois les niveaux gagnés, le jeu va analyser les réactions du joueur face aux objets rencontrés, ou plutôt aux cibles atteintes. Le rapport qui en ressort prend en compte 16 critères de performance. Si le joueur obtient le score de 1, il n’est pas concerné par un éventuel glaucome. En revanche s’il atteint un score de 5, il sera temps de consulter un ophtalmologue. Meteor Blaster a été breveté en juillet dernier, et derrière son intérêt ludique, il pourrait être une véritable aide pour les professionnels dans la prévention du glaucome. Ce jeu vidéo innovant et utile permettra peut-être à certains de consulter avant que ce soit irrémédiable. On valide, et vous ?