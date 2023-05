Juno, l’invention canadienne qui veut éradiquer les douleurs menstruelles abdominopelviennes

Les douleurs liées aux règles, que l’on appelle aussi douleurs prémenstruelles ou dysménorrhée, touchent 80 % des femmes, au moins une fois dans leur vie. Maux de ventre, maux de têtes, fatigue extrême, irritabilité sont les symptômes les plus courants. Pour les atténuer, la plupart prennent des antalgiques à plus ou moins haute dose, mais parfois, ce n’est pas suffisant. Pour tenter de mettre un terme à ces douleurs lancinantes et handicapantes, une jeune ingénieure montréalaise a récemment fait sensation en mettant au point une invention révolutionnaire qui pourrait mettre fin aux douleurs menstruelles. Nanette Sene, PDG de la start-up Juno, a développé un dispositif innovant pour soulager les crampes menstruelles et atténuer les douleurs liées aux règles. Son travail a été salué par l’obtention du prix Mitacs de l’innovation sociale, témoignant ainsi de la promesse de sa création. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Nanette Sene est ingénieure mécanique en génie industriel et, comme plusieurs femmes, souffre de douleurs menstruelles intenses. Elle se dit qu’elle va mettre son savoir au service de ces femmes qui passent des années de leur vie à souffrir de douleurs intenses qui sont parfois comparables à une crise cardiaque. Eh oui, car la dysménorrhée affecte jusqu’à 80 % des femmes et constitue la première cause d’absentéisme au travail. C’est aussi le principal problème rencontré par les gynécologues dans le monde. Elle explique que bien que les douleurs menstruelles soient très répandues, peu de recherches et d’innovations ont été réalisées dans ce domaine. Alors que de nombreuses études portent sur les changements d’humeur pendant le cycle menstruel, seulement 0,1 % des articles scientifiques s’intéressent à la douleur. Elle se lance alors dans la réalisation de son invention ?

Mais quelle est cette invention ?

Nanette Sene travaille en collaboration avec la cofondatrice de Juno, Lynn Doughane. Leurs réflexions aboutissent à la création d’un dispositif adhérent portable qui se porte discrètement sous les vêtements, au niveau de l’utérus. Grâce à des technologies de microélectronique, ce dispositif inhibe la sensation de douleur et soulage les muscles en les engourdissant. Il offre ainsi une alternative pratique et efficace aux traitements médicamenteux de la douleur, semblable aux sacs chauffants. Rappelons que la bouillotte de nos grand-mères, reste l’une des méthodes les plus utilisées pour soulager cette douleur. L’objectif ultime de l’entreprise étant d’améliorer la qualité de vie des femmes souffrant de douleurs menstruelles, en leur permettant de poursuivre leurs activités sans devoir s’absenter au travail ou de se priver de leurs loisirs.

Quel avenir pour le dispositif Juno ?

Actuellement au stade de prototype, le dispositif de Juno sera bientôt testé sur plus d’une trentaine de patientes au Liban, le pays d’origine de Lynn Doughane. Ensuite, Nanette Sene prévoit d’obtenir l’approbation de la FDA et de Santé Canada afin que son invention soit officiellement reconnue comme un dispositif médical de classe II. Une fois toutes les étapes franchies, Juno espère pouvoir commercialiser son produit d’ici à la fin de l’année 2024 ou le début de 2025. Les femmes pourront ainsi se procurer ce dispositif novateur pour soulager leurs douleurs menstruelles et vivre plus sereinement cette période du mois. L’invention de Nanette Sene ouvre la voie à de nouvelles avancées dans le domaine de la santé des femmes, où les possibilités d’innovation restent encore largement inexploitées. Grâce à des esprits créatifs et dévoués comme le sien, l’avenir semble plus brillant pour les femmes

La dysménorrhée, qu’est-ce que c’est ?

La dysménorrhée est un terme médical utilisé pour décrire les douleurs menstruelles intenses et souvent douloureuses qui surviennent pendant les règles. On estime qu’elle touche jusqu’à 80 % des femmes à un moment donné de leur vie. Il existe deux types de dysménorrhées : la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire. La dysménorrhée primaire est le type le plus courant et survient chez les femmes qui ont des règles normales sans aucun problème sous-jacent identifiable. Elle est généralement causée par des contractions excessives de l’utérus pendant les menstruations. Ce qui provoque des douleurs et des crampes.

La dysménorrhée secondaire, en revanche, est causée par des problèmes médicaux sous-jacents tels que l’endométriose, les fibromes utérins, les infections pelviennes ou les troubles de la croissance des tissus de l’utérus. Ces affections peuvent provoquer des douleurs menstruelles plus sévères et persistent généralement au-delà de la période menstruelle. De plus, il est important de consulter un professionnel de la santé, si vous souffrez de douleurs menstruelles sévères ou si les symptômes de la dysménorrhée vous pourrissent la vie chaque mois. L’invention de Nanette Sene devrait être disponible en 2025. En attendant de pouvoir la tester, il faudra continuer à « faire avec » pour celles qui sont touchées. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site junotechno.com.