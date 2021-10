Kik-Fix : ce couple vient d’inventer le panier à linge le plus cool de l’univers, et forcement ça cartonne sur Tik Tok !

Pour certaines personnes, le linge devient rapidement une réelle corvée. Des tas de linges s’accumulent près de la machine et le simple fait d’avoir des enfants complique encore plus la tâche ! Eh bien au Texas, un jeune couple a sûrement trouvé de quoi rendre cette corvée beaucoup plus simple. Ce couple de Fort Worth a récemment inventé un panier à linge développé par MAKO Design + Invent. Mais pas n’importe quel panier à linge ! On vous explique.

L’inspiration du panier à linge nous vient de Lindsay et Kyle Laster. Un jour comme un autre, elle en a eu assez de voir les caleçons de son compagnon s’accumuler sur le sol. Le couple a donc eu la fabuleuse idée d’inventer un panier à linge simple et amusant à utiliser.

Un panier à linge innovant (et amusant)

Lindsay explique qu’auparavant, le couple n’avait soulevé aucun problème qui nécessitait une solution. Jusqu’à ce que Lindsay en ait marre de voir les 17 boxers sales de son compagnon sur le sol de la chambre. Selon elle, cette petite dispute a changé la vie du couple pour toujours. Afin de développer le Kik-Fix, le couple Laster s’est tourné vers MAKO Design + Invent. Cette société fournit des services de développement de produits adaptés aux startups, aux petits fabricants et aux inventeurs.

Selon Kevin Mako, fondateur de MAKO Design + Invent, « Les meilleures idées sont les plus simples à comprendre, les plus faciles à utiliser et à résoudre un problème spécifique. » Et selon lui, le Kik-Fix du couple Laster répondait à tous ces critères. Après plusieurs mois de prototypage, le Kik-Fix voyait enfin le jour.

C’est alors que le Kik-Fix est né !

C’est en effet à la suite de cette fameuse dispute que le couple eu l’idée d’inventer le fameux panier à linge. Et ils ont pensé à tout ! Lindsay Laster explique avoir « décidé de créer un panier à linge à la fois amusant à utiliser et proche de l’endroit où se trouvent les vêtements sales – le sol près du lit. ». Intelligent n’est-ce pas ?

Le Kik-Fix s’utilise de façon très simple. En effet, tout ce que les utilisateurs ont à faire est de jeter le linge sale dans le panier. Un fois que le panier est plein, utilisez la poignée pour tirer le Kik-Fix de sous le lit. Et hop au lavage ! De plus, se pencher de haut en bas pour ramasser le panier à linge n’est plus nécessaire.

Le Kik-Fix peut se transporter de deux façons différentes. La première est la même façon qu’une valise, à l’aide d’une poignée sur le côté. La deuxième est de le faire rouler dans votre machine à laver comme un bagage à main.

Afin de concevoir se produit, la société de développement s’est inspirée de sa philosophie de conception : la « conception brillamment simple ». Cette philosophie de conception consiste à concevoir un produit abordant un problème devant être résolu et simple à comprendre. De plus, une bonne invention doit avoir des arguments de vente simple à expliquer et doit également être une idée simple pour l’utilisateur final.

Le Kik-Fix est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux avec 18 millions de vues sur TikTok ainsi que 21 millions de vues et 800 000 likes sur Instagram Reels. Le produit du couple Laster devrait bientôt pouvoir changer la vie de nombreux couples ! Avec sa campagne KickStarter qui sera bientôt lancée, le Kik-Fix fera bientôt ses premiers pas sur le marché !

Plus d’infos :

Nom du projet : Panier à linge Kik-Fix

Designer : Lindsay et Kyle Laster / MAKO Design + Invent

Site officiel : getyourkik-fix.com

Campagne de financement : Kickstarter

Page Tik Tok : @kik_fix

Page Facebook : teamkikfix

Page Instagram : @getyourkik_fixon