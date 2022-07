La dyslexie accorderait des “pouvoirs” et des capacités intellectuelles qui sauveront l’humanité affirme cette étude

Selon la Fédération Française des Dys (FFDYS), 4 à 5% des enfants d’une classe d’âge sont dyslexiques. Cependant, ce ne sont que des estimations car ce trouble du langage peut ne pas être détecté. L’Organisation Mondiale de la Santé définit la dyslexie comme “un trouble spécifique de la lecture et, également un trouble persistant de l’acquisition du langage écrit caractérisé par de grandes difficultés dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture, écriture, orthographe…)”. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers of Psychology, 20% de la population mondiale pourrait être meilleure en matière d’exploration et de curiosité. Ces scientifiques de l’université de Cambridge estiment en effet que la dyslexie pourrait vraiment aider l’espèce humaine à assurer son avenir et à s’adapter. Explications.

Une vision faussée de la dyslexie

Selon Helen Taylor, auteure principale de l’étude nous avons une vision de la dyslexie centrée sur le déficit mais cette nouvelle recherche propose une nouvelle manière de comprendre les forces cognitives que peuvent avoir les personnes dyslexiques. La dyslexie est aujourd’hui définie comme un trouble de l’enfant qui ne parvient pas à acquérir les compétences en lecture, écriture ou orthographe de manière conventionnelle et correspondant à leurs capacités intellectuelles. Cette équipe de chercheurs pense, au contraire, que la dyslexie devrait être considérée comme un avantage évolutif qui permettrait à ceux qui en sont atteints de puiser la force de rechercher de nouvelles manières de fonctionner plutôt que de chercher à fonctionner avec des idées préconçues. Et ce biais exploratoire “pourrait avoir joué un rôle crucial dans la survie de notre espèce”.

La théorie des chercheurs

Cette équipe de scientifiques soulève en fait la possibilité que les personnes atteintes de dyslexie développementale (DD) pourraient jouer un rôle essentiel dans l’adaptation humaine. Bien sûr, il existe des inconvénients à être dyslexique, mais aussi des avantages qui ne seraient pas exploités à cause d’une vision faussée de ce qui est définit comme un trouble.

L’auteure de l’étude pense donc que les difficultés rencontrées par un dyslexique sont le résultat d’un compromis entre l’exploration de nouvelles connaissances et l’exploitation de connaissances acquises. Pour elle, les personnes dyslexiques seraient bien plus à même d’être inventifs, créatifs et de découvrir de nouvelles innovations. Si l’on poursuit la théorie de cette étude, les dyslexiques verraient donc le monde différemment et ce n’est pas être une mauvaise chose, bien au contraire. Lorsque l’on sait qu’Albert Einstein, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Michael Faraday, Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Galilée ou Louis Pasteur étaient tous dyslexiques, on se dit que cette étude pourrait effectivement changer le monde et celle des dyslexiques, souvent perçus comme des personnes atteintes d’un handicap !

“La vision de la dyslexie centrée sur le déficit ne raconte pas toute l’histoire (…) Cette recherche propose un nouveau cadre pour nous aider à mieux comprendre les forces cognitives des personnes atteintes de dyslexie (…) Nous pensons que les domaines de difficulté rencontrés par les personnes dyslexiques résultent d’un compromis cognitif entre l’exploration de nouvelles informations et l’exploitation des connaissances existantes, l’avantage étant un biais exploratoire qui pourrait expliquer les capacités accrues observées dans certains domaines comme la découverte, l’invention et la créativité”. Helen Taylor, l’auteur principal de l’étude

Comment se manifeste la dyslexie ?

Chez l’enfant, la dyslexie se manifeste de plusieurs manières, comme des difficultés à identifier les mots, à lire sans erreur et de manière fluide ou à découper les mots dans une phrase. Les problèmes de lenteur à la lecture ou la difficulté à comprendre les textes peuvent parfois alerter les parents ou enseignants. Du côté de l’écriture, les enfants dyslexiques ont la plupart du temps des soucis d’orthographe et écrivent de manière phonétique. Les répercussions sur l’enfant peuvent être diverses, comme d’avoir des cahiers du jour très mal tenus, illisibles ou incomplets, ce qui entraîne des difficultés pour l’apprentissage des leçons.

Il n’est pas rare qu’un enfant dyslexique n’aime ni lire ni écrire, mais excelle dans les matières scientifiques, comme le prouve les illustres inventeurs cités plus haut. Les enfants dyslexiques sont également souvent confrontés à un redoublement ou à décrochage scolaire, ce qui peut mener jusqu’à une réorientation. Mieux vaut être vigilant au moindre doute, et peut-être que le petit dyslexique deviendra un célèbre scientifique ?