Le chauffe-eau « invisible » et connecté Twido promet une économie d’électricité jusqu’à 40 %

Vous vivez dans un petit appartement en ville, et le manque de place se fait sentir. Environ 42 % des ménages français vivent en appartement selon le site Vie Publique et ils sont nombreux à vivre dans de petits espaces, notamment en ville. Dans un appartement, il est un appareil qui prend de la place, mais que l’on ne peut pas éviter : le chauffe-eau. Souvent caché dans une salle de bains, on imagine l’espace que l’on pourrait récupérer s’il se présentait autrement. C’est justement pour répondre à cette problématique, mais également pour réduire sa consommation d’électricité que le chauffe-eau Twido a été inventé. Caché derrière un lavabo, il a l’apparence d’un meuble design, mais renferme une technologie innovante. Qu’est-ce que le chauffe-eau Twido ? Je vais tout vous expliquer.

Un concept résilient

Ce chauffe-eau, une invention géniale, avait été créé par Olivier Cocheteux en 2012, mais la crise de la COVID 19 a mis à mal l’entreprise. En 2021, le fondateur expliquait sur sa page Facebook que malgré l’ingéniosité de son invention, l’entreprise n’était pas parvenue à éviter la liquidation judiciaire. « Nous aurons tout tenté depuis neuf ans pour éviter cette situation aujourd’hui dramatique pour l’ensemble de notre équipe, nos actionnaires, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et tous ceux qui ont cru au fait qu’il était possible de changer un peu les choses », expliquait-il dans un long message. Néanmoins, le chauffe-eau Twido perdure puisque le concept a été racheté par l’entreprise TecControl qui les commercialise toujours aujourd’hui.

Un chauffe-eau « invisible »

Vous avez l’habitude des grosses cuves blanches cylindriques pour chauffer votre eau chaude sanitaire ? Si la salle de bain de l’un de vos amis dispose d’un Twido, ne le cherchez pas, vous ne le verrez pas. Il se destine plus particulièrement aux petits espaces, aux salles de bain étroites, et au milieu urbain. L’innovation ne se trouve pas seulement dans le design. En effet, contrairement aux chauffe-eaux traditionnels, Twido utilise un système multi-cuves en inox qui permet de chauffer précisément la quantité d’eau nécessaire, réduisant ainsi le gaspillage énergétique. Les cuves en acier inoxydable sont intégrées dans la colonne et le chauffage de l’eau se fait par l’extérieur de la cuve grâce à des panneaux chauffants périphériques, évitant ainsi l’accumulation de calcaire et assurant une chauffe rapide et efficace.

Ainsi, il monte très vite en température, permettant, selon le fournisseur, une économie d’électricité de 30 à 40 %. Mais, ce n’est pas tout ! L’inventeur du Twido était-il visionnaire ? Toujours est-il que lors de sa conception, il avait imaginé pouvoir le relier à des panneaux solaires. En effet, l’entreprise propose aussi une version hybride, qui transforme le chauffe-eau électrique en un chauffe-eau photovoltaïque. Une fois connecté aux panneaux, il produit de l’électricité indépendamment du réseau.

Le chauffe-eau qui ressemble à un meuble

Comme je vous l’ai dit, ce chauffe-eau est optimisé pour les petits espaces, et peut être installé derrière le point d’eau. Il ressemble à un meuble, disponible en plusieurs coloris design, sur lequel il est possible d’intégrer des WC suspendus ou un lavabo, entre autres. C’est la solution adéquate pour les petites habitations ou les appartements urbains puisqu’il affiche une épaisseur de seulement 24 cm. De plus, il n’est pas nécessaire de disposer d’un mur pour le fixer, il est conçu avec des châssis autoportants qui permettent une installation flexible.

Le petit plus pour les foyers connectés ? Grâce à sa technologie embarquée, les utilisateurs peuvent analyser et programmer leur consommation d’eau chaude, pour toujours plus d’économie d’énergie, et toujours moins d’impact environnemental ! Pour en savoir plus sur le chauffe-eau Twido, rendez-vous sur le site officiel : teccontrol.fr. Que pensez-vous de ce chauffe-eau innovant ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .