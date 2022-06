Le saviez-vous ? La plus petite voiture électrique était italienne, née en 1974 et s’appelait la ZELE !

Vous ne connaissez peut-être pas la marque Zagato, un designer automobile italien qui existe pourtant depuis plus de 50 ans et qui est spécialisé dans les carrosseries en fibre de verre pour les voitures. Dans les années 60, Zagato fabrique des voitures de sport élégantes que l’on appelle GT. Mais, au début des années 70, il rencontre, comme bon nombre de constructeurs, des difficultés économiques qui le poussent à innover. Menacé par les deux géants que sont Opel et Ford, il se réinvente et en 1972, lors du Salon de Genève, il propose la Zele vendue aux Etats-Unis sous le nom d’Elcar, une microvoiture électrique, absolument unique en son genre, à un prix très abordable. Et pour tenter de se maintenir à flots, le constructeur laisse de côté les GT et se consacre à plusieurs variantes de l’Elcar (1000, 1500 et 2000). Découverte.

Qu’étaient les trois versions de l’Elcar ?

Entre 1974 et 1976, Zelgato produit environ 500 exemplaires de ces trois versions. 1000, 1500, 2000 correspondaient en fait à la puissance du moteur électrique de la version en question. Ainsi, la 1000 était alimentée par quatre batteries de 12 volts et disposait d’une autonomie de 80 kilomètres. La version 2000 possédait donc 8 batteries et doublait aussi son autonomie : une prouesse pour l’époque, même si, au vu de ses dimensions, il est difficile de l’appeler voiture électrique. Microcar serait peut-être plus approprié ! La version 2000 possédait même un interrupteur de suralimentation qui permettait de réduire le couple et donc d’augmenter la vitesse à 48 km/h environ ! A l’époque, la Zele se chargeait sur une simple alimentation avec un transformateur et elle était même plus petite que la Kei Nissan Sakura actuelle !

Un look unique pour la Zele

Zagato est un peu plus connu pour ses véhicules de courses comme la Lancia Aprilia Sport Zagato de 1938, l’Aston Martin DB4 GT Zagato de 1960 ou l’Alfa de 1964. Et, de ces mythiques véhicules, il a conservé l’esthétique élégant de ses anciens modèles ainsi que leurs couleurs. La Zele était donc proposée en orange/rouge, marron, bleu pastel ou foncé, blanc, bleu ou vert métallisé. Avec son profil de voiture jouet, elle était assemblée à Milan et se voulait assez robuste pour son petit gabarit. Elle se dotait du châssis et des suspensions des Fiat 124 et 500 de l’époque et utilisait un sélecteur de vitesse à 4 positions, et une pédale à 2 positions. Ce qui lui permettait d’avoir 6 vitesses sous le capot ! Une petite voiture de poche avec des dimensions hors norme : 2.13 mètres de long, 1.34 mètre de large, 1.61 de haut et un poids à vide de 495 kilos seulement !

Et à l’intérieur c’est comment ?

La Zele avait été conçue pour accueillir deux personnes et disposait d’un petit coffre. Si vous possédiez deux Zele, une seule place de parking aurait suffit ! La petite Zagato était très en avance sur son temps et fonctionnait plutôt bien. Evidemment, ces petites voitures italiennes produites à 500 exemplaires seulement sont quasiment introuvables aujourd’hui, mis à part sur les sites de petites annonces. En 2018, lors d’une vente aux enchères à Londres, une Zele s’était vendue près de 14 000€. La dernière en date s’est vendue sur le site rmsothebys.com autour de 11 000€… Elle est quand même super mignonne non ?