L’hydrolienne WaveRoller exploite l’énergie des vagues oscillantes près des rivages

L’énergie des vagues présente l’avantage d’être prévisible, fiable et disponible toute l’année. Elle reste encore peu exploitée bien que quelques importants projets soient déjà en cours dans l’UE, en Chine, en Australie, aux États-Unis, etc. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le potentiel théorique de l’énergie houlomotrice dans le monde est estimé entre 8 000 et 80 000 TWh/an. En exploitant correctement cette ressource inépuisable, la transition énergétique pourrait s’effectuer plus efficacement et plus rapidement pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Jusqu’à présent, l’un des freins au développement de cette filière est cependant le coût actualisé de l’énergie pour ce type de projet. Mais l’entreprise finlandaise AW Energy semble avoir trouvé une solution à ce problème, tout en préservant une meilleure efficacité et un faible impact environnemental. Elle a mis au point une technologie houlomotrice innovante, baptisée « WaveRoller ». Découverte.

La conception de ce convertisseur d’énergie houlomotrice

L’idée de construire ce dispositif de production d’énergie marine remonte déjà à 1993, mais le concept n’a pas pu être testé qu’en 1999. Des fermes d’essai à petite échelle ont été déployées au large des côtes de l’Écosse et de l’Équateur en 2005. Onze ans plus tard, un premier modèle a été conçu, assemblé et testé, puis certifié sur tous les territoires européens. En 2019, la première version commerciale de WaveRoller d’une puissance nominale de 350 kW a été installée en mer, à environ 800 m de la côte portugaise. Celle-ci a été connectée au réseau.

Après deux ans de fonctionnement, cette innovation a subi une inspection, ce qui a permis à l’entreprise de constater et de résoudre des problèmes liés à la résistance du système aux éléments marins (sel, rouille, etc.). À partir de 2020, AW Energy se concentre sur son projet WaveFarm financé par l’UE. Elle a travaillé à adapter son convertisseur d’énergie houlomotrice à la fabrication en série. Les dernières versions WaveRoller-C et WaveRoller-D sont conçues pour des applications à l’échelle du service public. Il est à préciser que chaque ferme pourrait accueillir 10 à 24 unités de cette machine. Concernant le LCOE de cet appareil, un rapport publié en 2023 dans la revue Renewable Energy affirme que celui-ci serait le plus compétitif du marché (environ 125 €/MWh).

Les caractéristiques principales de ce système houlomoteur

Cette technologie d’énergie marine exploite essentiellement la puissance des vagues oscillantes. Elle utilise un panneau partiellement ou entièrement immergé selon les conditions de marée. Ancré au fond de la mer, ce panneau couvre une grande partie ou même la totalité de la colonne d’eau. Il oscille d’avant en arrière selon le mouvement des particules d’eau allongées, qui entraîne des pompes hydrauliques et des pistons générant de l’énergie électrique. Sa conception hermétique avec une seule pièce mobile permet d’éviter les éventuelles fuites et infiltrations. De plus, cette machine intègre un système de stockage d’énergie.

Selon la société AW Energy, l’idéal est d’installer ce convertisseur d’énergie houlomotrice à des profondeurs comprises entre 8 et 20 m et à une distance maximale de 2 km du rivage. Sa variante de 350 kW a déjà fait ses preuves en mer, à proximité de Peniche, au Portugal. Actuellement, l’entreprise s’apprête à déployer la variante de 1 000 kW dans le cadre du projet européen WaveFarm. Cette solution profite d’un facteur de capacité variant entre 25 et 50 % selon les conditions de houle sur le site d’exploitation. Il est bon de noter que le système WaveRoller peut être utilisé individuellement ou en réseau dans une ferme. Plus d’informations : Aw-energy.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .