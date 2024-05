LifeBox dévoile une unité de désalinisation mobile alimentée à l’énergie solaire (600 m³ d’eau/jour)

Alors que les ressources en eau douce s’amenuisent en raison notamment du changement climatique et de l’expansion démographique, la pénurie d’eau potable est devenue un enjeu mondial. Face à ce constat, la start-up égyptienne NoorNation a développé la LifeBox. Une unité innovante qui vise à améliorer l’accès à l’eau douce et à l’eau potable pour les population et le secteur agricole. Le système serait capable de produire jusqu’à 600 m³ d’eau douce par jour, ce qui serait suffisant pour répondre aux besoins d’environ 3 000 ménages. La LifeBox est spécifiquement pensée pour les communautés rurales, agricoles et touristiques. Comme indiqué ci-dessus, elle fonctionne grâce à l’énergie solaire.

Dessaler et purifier l’eau

L’unité serait capable de produire de l’électricité et de dessaler l’eau de mer, à noter qu’elle peut être utilisée également pour purifier l’eau d’un puits. Sa conception tout-en-un la rendrait plus efficace que les systèmes de dessalement traditionnels. En plus d’être utile pour le processus de désalinisation, le courant électrique généré par les panneaux solaires photovoltaïques sert par ailleurs à alimenter des pompes d’irrigation qui permettent à l’eau douce d’être distribuée auprès des bénéficiaires. Celle-ci pourra être utilisée autant pour la consommation humaine, que pour répondre aux besoins des agriculteurs.

Une solution pensée principalement pour les Africains

Pour Mohamed Khaled, fondateur de NoorNation, l’avenir de la terre repose sur des solutions durables. Il affirme avoir développé la LifeBox afin de proposer une solution utile et efficace pour faire face à la pénurie d’eau qui frappe de nombreuses régions d’Afrique. D’après lui, il s’agit d’une initiative africaine pensée principalement pour les Africains. Au-delà d’une utilisation en Égypte, où l’entreprise compte déjà une dizaine de sites équipés, le système devrait bientôt être déployé dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. La start-up mène par exemple, avec ses partenaires, un projet qui devrait permettre à un million de personnes en Tanzanie d’avoir accès à une énergie propre et à l’eau potable.

Des avantages non négligeables

Il faut savoir que l’un des principaux atouts du LifeBox est sa conception mobile qui permet de le transférer facilement d’un endroit à un autre. Grâce à cela, il est possible de desservir rapidement différentes communautés en fonction de l’urgence. Par ailleurs, l’unité de désalinisation a été conçue pour résister à des vents allant jusqu’à 130 km/h et l’on peut suivre la production en temps réel via une plateforme connectée dédiée. Fait intéressant, NoorNation promet un retour sur investissement en moins de trois ans si le système est utilisé pour l’agriculture. Plus d’infos : noornation.com. Ce système de dessalement est-il selon vous une solution adaptée aux problèmes d’accès à l’eau potable ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .