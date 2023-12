L’invention d’un textile thermorégulateur solaire, pour refroidir ou réchauffer son porteur

Les vêtements nous permettent de réguler la température de notre corps, aussi bien en hiver qu’en été. Si certains parviennent à nous protéger du froid et de la chaleur grâce aux matériaux spécifiques qui les composent, leur efficacité reste limitée, surtout dans certains endroits tels que les déserts ou les régions polaires. Dans l’objectif de fournir au corps une excellente protection contre les changements de température brutaux, Ziyuan Wang et son équipe ont développé un vêtement thermorégulateur fonctionnant grâce à l’énergie solaire. Selon les chercheurs de l’Université de Nankai à Tianjin, leur invention permet de garantir un confort thermique optimal dans des environnements soumis à de fortes chaleurs ou d’importantes vagues de froid.

Un vêtement qui maintient efficacement le corps à une température optimale

Le textile développé par les chercheurs de l’Université de Nankai est doté d’une unité électrocalorique (EC). Cette dernière a pour principale fonction de chauffer ou de refroidir le corps du porteur, en fonction de l’endroit dans lequel il évolue. Grâce à un courant électrique, ce dispositif est capable de maintenir la peau de son porteur entre 32 °C et 36 °C, dans un environnement soumis à une température allant de 12,5 °C à 37,6 °C. En d’autres termes, il peut fournir une chaleur ou une fraîcheur suffisante au corps pour garantir son confort, que ce soit par temps chaud ou froid. À noter que l’invention de Ziyuan Wang et de son équipe est baptisée OETC et a été conçue pour s’intégrer à tous types de vêtements.

Un dispositif de thermorégulation autonome

Contrairement à certains vêtements thermorégulateurs actifs, l’invention dévoilée par Ziyuan Wang et son équipe est peu énergivore et n’a pas besoin de source d’énergie extérieure pour fonctionner. Son unité électrocalorique est alimentée par un module photovoltaïque, permettant de réguler efficacement la température corporelle pendant 24 h. Durant la journée, le dispositif capte la lumière du soleil pour générer l’énergie nécessaire afin de refroidir ou réchauffer le porteur, en fonction de l’environnement. D’autre part, durant la nuit et dans l’obscurité, le système de stockage d’énergie prend le relais pour thermoréguler son corps.

Un vêtement qui ouvre de nombreuses possibilités

Actuellement, il existe deux types de vêtements thermorégulateurs : passifs et actifs. À l’instar du OETC développée par les chercheurs de l’Université de Nankai, les vêtements passifs ne nécessitent aucune source d’énergie extérieure. Toutefois, leur système de thermorégulation est généralement à sens unique. En d’autres termes, certains d’entre eux sont uniquement conçus pour refroidir leur porteur en été et d’autres pour réchauffer leur corps en hiver. Les vêtements actifs, quant à eux, sont capables de baisser et d’augmenter leur température selon l’environnement. Cependant, ils sont particulièrement énergivores et fonctionnent fréquemment à partir de batterie, nécessitant une source d’énergie externe.

En créant le OETC, Ziyuan Wang et son équipe affirment que, grâce à son côté autonome et à sa capacité à thermoréguler efficacement le corps du porteur, leur invention permettrait d’améliorer l’adaptation à des environnements difficiles. Et cela, en favorisant le développement des systèmes de gestion de la température, auto-alimentés et portables. Outre dans les régions polaires et les déserts, ils estiment que leur dispositif pourrait augmenter les chances de survie dans l’espace extra-atmosphérique. Plus d’informations : science.org. Que pensez-vous de cette innovation textile ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .