L’invention d’une solution innovante pour construire des centrales solaires sur des terrains escarpés

Planted Solar est une start-up californienne basée à Oakland. Elle met à la disposition des professionnels de l’énergie solaire des solutions innovantes pour la construction de parcs solaires. Justement, l’enseigne vient de recevoir un financement à hauteur de 20 millions de dollars de la part de Bill Gates Breakthrough Energy Ventures et de Kholsa Ventures. À noter que le ministère américain de l’énergie a également contribué à ce fonds que Planted Solar utilisera pour développer et lancer une technologie qui pourrait révolutionner l’univers de l’énergie solaire photovoltaïque. Ladite technologie a effectivement pour but de permettre la création de fermes solaires dans des endroits dont le relief n’est pas propice aux projets solaires à grande échelle.

Un logiciel sur mesure

La solution inventée par Planted Solar permet d’installer des modules solaires sur un terrain brut. Il n’est donc pas nécessaire de mener au préalable des travaux d’aplanissement. Il faut savoir que l’entreprise a également développé des supports solaires adaptés à des pentes allant jusqu’à 27 degrés. Pour rendre ce genre d’installation possible, Planted Solar s’appuie sur un logiciel propriétaire avancé. Les travaux de construction sont quant à eux assurés par des robots. Il s’avère que la mise en œuvre de tels moyens réduit le coût de déploiement des centrales solaires et fait gagner du temps.

Économiser du terrain

Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’avec ce concept, il serait possible de déployer un mégawatt d’énergie solaire sur seulement 0,8 ha. En effet, les modules solaires sont densément regroupés plutôt qu’espacés comme dans les parcs photovoltaïques conventionnels. La start-up promet aussi un impact environnemental réduit. « Par rapport aux systèmes à inclinaison fixe et à tracker orientés vers le sud, un réseau Planted fournit un rendement kWh/kWc comparable en utilisant un rapport de charge d’onduleur (ILR) plus élevé et est nettement moins couteux en termes d’équilibre structurel du système et de l’installation, réduit la quantité de travaux de génie civil ainsi que les risques civils, et nécessite beaucoup moins de terrain » a déclaré Planted Solar.

Bientôt un projet pilote

Planted Solar a récemment remporté un contrat relatif à la construction d’une centrale solaire de 11 mégawatts à Chicago. L’infrastructure appartient au développeur de projets photovoltaïques et de stockage distribués Cultivate Power et devrait entrer en service dans les mois à venir. Ce concept innovant pourrait augmenter la part du photovoltaïque dans le mix énergétique mondial. Il permettrait d’utiliser des terrains autrefois jugés inadaptés pour la construction de fermes solaires. Rien qu’aux États-Unis, on estime que près de 9 millions d’hectares de terres seront nécessaires dans les prochaines années pour la production d’électricité solaire. Plus d’infos : plantedsolar.com. Des fermes solaires sur les terrains escarpés pour produire plus d’électricité sur une plus faible surface inoccupée, n’est pas une superbe idée ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .