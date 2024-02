Terabase Energy dévoile un « robot » autonome qui installe des panneaux solaires de A à Z

La construction d’un parc photovoltaïque terrestre est un grand projet qui peut s’étendre sur plusieurs années, de l’étude préalable jusqu’au raccordement, en passant par la demande du permis et l’installation des panneaux photovoltaïques. Ce délai dépend de nombreux facteurs tels que le type de projet, la région d’implantation et les règlementations locales en vigueur. Après les longues étapes d’études de faisabilité et de démarches administratives, la construction proprement dite peut commencer. Le délai de réalisation des travaux peut varier entre environ 8 et 10 mois, voire plus en fonction de la taille de la centrale solaire.

Une fois que le terrain est prêt à accueillir le parc photovoltaïque et que les câbles sont mis en place, les installateurs peuvent réaliser les fondations, puis poser les supports et les modules. En vue de réduire significativement ce délai de construction solaire, l’entreprise californienne Terabase Energy a mis au point un système d’automatisation des opérations d’installation des tables de panneaux PV préfabriquées. Elle a annoncé avoir réussi le premier déploiement commercial de cette machine sur le terrain. Le point sur cette technologie.

Un projet réussi à Berkeley, en Californie

En partenariat avec le développeur Leeward Renewable Energy et l’entreprise EPC RES, la société Terabase Energy a réalisé avec succès cet important projet d’installation de centrale solaire à l’aide de son nouveau robot Terafab. L’année dernière, cette plateforme d’automatisation de la construction solaire aurait installé 17 MW du projet White Wing Ranch de 225 MW dans l’État américain de l’Arizona. Cette étape représente une avancée remarquable dans l’industrie solaire.

L’utilisation de ce type de robot permet d’accélérer le déploiement des centrales solaires afin d’atteindre les objectifs de décarbonation à l’échelle mondiale. Cela aide à répondre aux besoins croissants en énergie renouvelable d’ici quelques années. Il est à souligner que Terabase a aussi lancé son logiciel de jumelage numérique Construct lors de ce projet. Ce logiciel assure la gestion et la surveillance de la construction de la centrale solaire à l’aide du robot installateur.

De multiples références industrielles sur le site

Au cours de ce projet de construction de centrale solaire, la plateforme d’automatisation Terafab a présenté de nombreux avantages. Le levage manuel des gros tubes d’acier et des panneaux solaires a été complètement supprimé. C’est une première dans l’industrie. Lors du déplacement des panneaux, les employés ont profité des conditions de travail ombragées et rafraîchies. Cela a rendu moins contraignant le déploiement des modules solaires dans un environnement désertique et chaud. De plus, la productivité de la main-d’œuvre a augmenté de 25 % par rapport à l’installation manuelle.

En outre, grâce à la précision de cet installateur automatisé, l’emballage des panneaux PV a été conservé intact lors des travaux. Il peut être retourné au fabricant, en vue d’une réutilisation pour les prochaines livraisons. Ce qui permet de réduire l’impact environnemental des projets solaires. La réussite de ce projet a également démontré la synergie entre l’automatisation, l’Internet des objets (IoT), le jumeau numérique et l’analyse des données afin d’optimiser la gestion de la construction solaire sur un site reculé.

L’impact de ce système sur le marché de l’emploi

Le plus souvent, le lancement de nouvelles technologies d’automatisation crée des inquiétudes concernant le marché de l’emploi. Cependant, avec ce système Terafab, le nombre des employés qui œuvrent sur terrain devrait augmenter plutôt que de réduire les opportunités d’emploi. Sur le site web The Cool Down, l’Association des industries de l’énergie solaire (SEIA) estime que le secteur devrait recruter environ 800 000 nouveaux travailleurs d’ici à 2030. Plus d’informations : Terabase.energy. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .