MOWT, l’invention d’une hydrolienne flottante innovante conçue pour les eaux à écoulement lent

Rivtide Power figure parmi ces jeunes entreprises qui croient au potentiel énergétique de l’eau. Alors que le recours aux énergies renouvelables est important au vu des problèmes environnementaux actuels, de plus en plus d’experts misent sur l’hydroélectricité pour faire face à la crise énergétique qui touche de nombreux pays. Avec sa plateforme flottante MOTW (Mass of Water Turbine), Rivtide Power, qui est une filiale de MWNW Consulting, affirme pouvoir produire de l’électricité avec des eaux à faible vitesse d’écoulement. Il peut s’agir d’une rivière ou d’un estuaire. L’hydrolienne est aussi adaptée à une utilisation maritime.

Bientôt déployé au large de l’Écosse

La start-up a conçu sa turbine hydroélectrique pour qu’elle puisse fonctionner avec des vitesses d’écoulement relativement faibles, c’est-à-dire inférieures à 2 m/s. Rivtide Power a déjà présenté un prototype de l’hydrolienne en 2021. Suite aux résultats très prometteurs des essais du Mark 1, l’entreprise travaille actuellement sur le système Mark 2, testé au large des côtes écossaises. Ce test sera effectué dans le cadre du projet SMART:SCOTLAND. Il s’agit d’une initiative soutenue financièrement par la Scottish Entreprise. L’agence de développement a notamment octroyé à Rivtide Power un financement de 100 000 livres sterling, soit à peu près 116 000 €.

Une hydrolienne évolutive

Le MOTW possède de multiples avantages qui en font une hydrolienne idéale pour produire de l’énergie de l’ordre du kilowatt à l’échelle du mégawatt. Cette évolutivité, Rivtide Power en fait d’ailleurs l’un de ses principaux arguments pour convaincre les bailleurs de fonds. Grâce à sa flottabilité, la turbine pourra être remorquée facilement vers le lieu d’installation. De plus, sa conception a été étudiée soigneusement pour ne pas mettre en danger la faune et la flore aquatiques.

De nombreuses possibilités d’utilisation

Avec en sa possession 25 % des ressources énergétiques marémotrices européennes, l’Écosse est bien placée pour devenir l’un des principaux producteurs d’énergie renouvelable au monde. C’est d’ailleurs pour cette raison que le gouvernement du pays s’intéresse de près aux technologies d’hydrolienne comme celle de Rivtide Power. « Qu’il s’agisse de fournir une énergie fiable à une entreprise riveraine, de fournir de l’énergie renouvelable prévisible à des actifs offshore ou de produire de l’hydrogène vert, MOWT a de nombreuses utilisations potentielles. Nous avons également vérifié par calcul l’évolutivité du système. Nous sommes convaincus qu’il fonctionnera à plus grande échelle », a déclaré Mike Wilson, président de MW Consulting. Plus d’infos : rivtidepower.com.

