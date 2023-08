Energyfish, l’invention d’une mini hydrolienne de rivière innovante et sans danger pour la flore et la faune

Energyminer est une start-up qui ambitionne de révolutionner le secteur de l’énergie. Pour cela, elle a développé l’Energyfish, une microcentrale hydroélectrique innovante qui ne présente aucun danger pour les poissons. Qui plus est, celle-ci peut être installée dans n’importe quel cours d’eau pour produire de l’énergie propre et durable. Contrairement à un panneau solaire et à un générateur éolien, le système développé par Chantel Niebuhr, le Dr Richard Eckl et le Dr Georg Walder est capable de produire de l’électricité 24/7.

Adaptée à toutes les conditions météorologiques

Outre le fait qu’elle ne risque pas de blesser les poissons, l’Energyfish n’entrave pas l’écoulement naturel de l’eau grâce à sa conception compacte. Cette hydrolienne innovante a été conçue aussi pour pouvoir fonctionner même dans des conditions extrêmes. Elle résiste aux inondations et est en mesure de continuer à produire de l’électricité, même si l’eau gèle. Pour cela, ses inventeurs ont prévu un mécanisme qui permet à l’Energyfish de s’enfoncer automatiquement davantage dans la rivière, quand les conditions à la surface ne sont pas favorables. La turbine est aussi dotée d’un système de télésurveillance pour monitorer son fonctionnement à distance.

Des performances prometteuses

L’hydrolienne mesure 3 × 2,4 × 1 m et pèse près de 80 kg. Sa puissance de sortie moyenne est de 1,8 kW, alors que sa puissance maximale est de 6 kW. Certes, c’est peu, mais selon Energyminer, l’idée est d’utiliser un « essaim » du dispositif. Ainsi, jusqu’à 100 unités de l’Energyfish pourraient être couplées pour produire suffisamment d’électricité afin d’alimenter des centaines de foyers. En mettant en œuvre un tel nombre de turbines, il serait possible d’économiser près de 2 300 t de carbone par an. Ce qui équivaut aux émissions annuelles de près de 1 700 petites voitures. Des chiffres prometteurs, d’autant plus que la petite centrale hydroélectrique a une durée de vie estimée entre 10 et 20 ans.

Est-ce que les poissons peuvent être blessés ?

Lors de la conception de l’hydrolienne, une attention particulière a été accordée à la préservation de la nature et des poissons. La conception de l’Energyfish a été spécialement élaborée afin de ne blesser ni perturber la faune. Les poissons de grande taille ne peuvent accéder aux rotors grâce à une grille frontale, tandis que les poissons plus petits peuvent nager librement et en toute sécurité à travers les rotors (en rotation lente). Même en cas de collision éventuelle, le poisson est simplement poussé doucement, sans subir de dommage. De plus, son installation n’altère ni la rivière ni la nature environnante. « Nous attachons une grande importance à la préservation de l’environnement et de la population de poissons, et nous nous assurons que l’Energyfish fonctionne en harmonie avec la nature », affirme l’entreprise sur son site internet.

Moins chère par rapport à une infrastructure hydroélectrique traditionnelle

L’Energyfish utilise une technologie brevetée qui permet de l’installer en quelques heures. Elle se démarque aussi par sa modularité. Grâce à sa conception ingénieuse utilisant des matériaux bon marché, l’hydrolienne est 88 % moins chère à installer qu’une turbine hydroélectrique conventionnelle. En effet, il n’est pas nécessaire d’utiliser du béton pour la mettre en place, ce qui préserve également l’aspect naturel de la rivière. Energyminer mène actuellement un projet pilote impliquant l’utilisation de son produit dans la ville de Munich, en Allemagne. L’expérience se déroule sur l’Auer Mühlbach, un petit cours d’eau d’environ sept kilomètres de long. Plus d’infos : energyminer.eu.

